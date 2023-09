Ana Rosa Quintana, sin miedo a la competencia de 'TardeAR': "Queremos humildemente ganar la tarde"

Por Almudena M. Lizana |

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, Xelo Montesinos, consejera delegada de Unicorn Content y Ana Rosa Quintana, presentadora de 'TardeAR' han presentado el mencionado programa dentro del marco del FesTVal de Vitoria. "Queremos ser innovadores, revolucionarios, sabemos lo que es hacer un magacín y queremos dar una vuelta de tuerca y modernizarnos", empezaba la rueda de prensa Montesinos.

Ana Rosa Quintana en el FesTVal de Vitoria

"Me ha costado mucho despedirme de las mañanas, pero una vez que una toma la decisión... La decisión no fue mía y este verano me he vuelto loca porque me siento como la primera vez en todo", explicaba Ana Rosa Quintana, emocionada con su nueva etapa en Telecinco que. Antes de seguir con la presentación, Quintana ha querido mandar un mensaje a María Teresa Campos

"Quiero mandar un abrazo enorme a las hijas, familia hermanas y entorno de María Teresa Campos. Es una de las grandes, hemos aprendido mucho, ha abierto muchos caminos, es muy joven y espero que siga adelante", decía la presentadora, dedicando unas palabras de ánimo hacia la veterana periodista que está en un momento muy delicado de salud.

"Es un infoshow y cuando Mediaset me propuso hacer las tardes les dije que estaban locos, pero al final dije que por qué no. Vimos que habría que darle una vuelta. Desde 'Sabor a ti' hemos ido dando un pasito más cada vez. Aquí va a estar en cómo vamos a contar las cosas y con quién, además de usar unas armas tecnológicas que esperemos que sorprendan al espectador. Tenemos una lista de colaboradores que son los de siempre, pero que muchos no habían estado en este cargo", detallaba Ana Rosa Quintana.

Ha sido entonces cuando se han mencionado todos los colaboradores del programa: Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona, Jorge Luque, Manuel Marlasca y Antonio Hidalgo, así como con un panel VIP de colaboradores como Xavier Sardà, Alaska y Mario, Vicky Martín Berrocal, Judith Mascó, Marina Rivers, Angela Rozas (Madame de Rosa), Ana Brito, Carolina Ferre, Cristina Cifuentes y Cristina Tárrega.

Ana Rosa Quintana presenta 'TardeAR'

Además, Jorge Borrajo, director de la revista Semana; Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos; y las periodistas Silvia Taulés, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Leticia Requejo e Iván García formarán parte de la mesa de corazón mientras que los periodistas Boro Barber, María Miñana y Alejandro Rodríguez se suman al programa.

Secciones y más detalles

"Hemos querido mezclar la experiencia con el futuro. Tenemos a los más grandes. Nunca hemos sido partidarios de desnudar un santo para vestir a otro", decía Quintana, lanzando así una pulla a Antena 3 por todos los robos de rostros de su productora. "El plató va a ser espectacular, con 5 sets y realidad aumentada", adelantaban en la rueda de prensa. "La realidad aumentada inmersa la llevamos al entretenimiento. (...) Queremos hacer deepfake en entrevistas", explicaba Montesinos, siendo una de las herramientas tecnológicas del programa.

Respecto a las secciones de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana ha dejado clara su intención. "Queremos que todos los colaboradores hablemos de todo, aunque vengan los especialistas luego, pero no queremos que haya muchas seccioncitas, sino que sea un todo", afirmaba la conductora del formato. Sin embargo, hay un elemento que va a marcar el final de cada programa: "La firma AR", es decir, un monólogo editorial, divertido y provocador, en el que Ana Rosa abordará el tema del día.

Otras de las novedades será que Ana Rosa volverá a tener público en su programa y que en las gradas habrá una "fila cero" con amigos, compañeros, familiares y personas de su confianza que podrán intervenir de forma espontánea para opinar o para discrepar sobre lo que ella plantea. Por último, en cuanto a su posición respecto a la dura competencia de las tardes, Quintana no tiene miedo. "Quién dijo que fuera fácil. Es una temporada llena de novedades, queremos hacerlo lo mejor posible y humildemente ganar la tarde", zanjaba la presentadora.