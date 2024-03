Por Daniel Parra |

El pasado lunes 4 de marzo, Paz Padilla regresó a Telecinco para incorporarse como colaboradora de 'TardeAR', reencontrándose con excompañeros de 'Crónicas marcianas' como Xavier Sardà, Boris Izaguirre, Carlos Latre o Frank Blanco. Más de dos semanas después, el miércoles 20 de marzo, la humorista volvió a la mesa de debate liderada por Ana Rosa Quintana, que comenzó hablando sobre la realeza británica: "Creemos que hay una guerra sucia contra el príncipe Guillermo. Las tensiones entre el príncipe de Gales y su padre, Carlos III, no han parado de crecer, mientras los escándalos se suceden en la Casa Real británica".

Ana Rosa Quintana y los colaboradores de 'TardeAR'

La presentadora apuntó a las informaciones por las que se acusa a la reina Camila como la "principal artífice" de la crisis familiar.cuando Quintana introducía el debate a los colaboradores. Antes de que la conductora del programa acabara,. El comentario no le gustó demasiado a Quintana, que no dudó en responder:, dijo Paz Padilla, que provocó la carcajada de Sardà.

Inmediatamente después, Quintana explicó que 'TardeAR' ha podido hablar "con una persona que ha mantenido una conversación" con Kate Middleton. "¿Pero está viva? ¿Está viva? ¿No estaba en coma?", preguntó Padilla, que encontró la respuesta de Sardà: "No, que no, que sí ha aparecido". La actriz que interpreta a Chusa en 'La que se avecina' insistió: "¿Pero no estaba muerta? Estaba de parranda". Por su parte, Manuel Díaz El Cordobés quiso mandar un mensaje al príncipe Guillermo: "Lo único que yo veo de verdad, que me da tristeza de ese padre y ese hijo que están enfrentados: Muchacho, con el trabajo que cuesta encontrar un padre, no te pelees con él".

La exclusiva de 'TardeAR' sobre Kate Middleton

Después de que Ana Rosa Quintana insistiera durante todo el programa sobre que 'TardeAR' había conseguido contactar con una persona que ha hablado con Kate Middleton, Iván García desveló en exclusiva la información que había conseguido de alguien "que se mueve muy bien entre la élite europea" y "que tiene muy buenos contactos y muy buenas amistades": "Me confirman que sí ha tenido una dolencia, sí ha sido operada por un tema, y por eso se ha apartado de la vida pública". El periodista afirmó que Middleton sí que sale de su casa, aunque aclaró que la Casa Real británica "no está informada" sobre las salidas de la princesa de Gales y que "no sabe cómo actuar". "De lo que se está recuperando ahora mismo Kate, que es su gran problema, es el plano sentimental", explicó.