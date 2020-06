Ana Rosa Quintana relata su enfrentamiento con unos ladrones: "Salí corriendo a bolsazo limpio"

Hace unos días, José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, sufrió un intento de robo. Una mujer quiso quitarle el reloj que llevaba puesto y el expolítico, pese a su edad, no dudó en ir tras la ladrona y plantarle cara para que no se quedara con el valioso objeto. Pero no es el único que ha sufrido un percance similar, y es que durante su entrevista con Ana Rosa Quintana, esta relataba su propia experiencia.

Ana Rosa Quintana

En 'El programa de Ana Rosa' del viernes 12 de junio, la presentadora comprendía a la perfección que Álvarez del Manzano hubiera salido tras su atracadora, sin tener en cuenta que le podría haber ocurrido algo por esa acción. "Que de pronto alguien por la fuerza o por narices te quite la cosa, pues no lo aguanto yo y reaccioné como soy", confesaba el exalcalde. "Si a mí me pasó una vez hace ya unos años", comprendía la conductora.

Quintana comenzó a relatar cómo fue ese episodio en el que sufrió un intento de robo: "Yo iba con mi madre por el centro de Madrid y noté que me metían la mano en el bolso". Lejos de amedrentarse, la periodista decidió ir a por el carterista para evitar que le robaran ninguna pertenencia. "Salí corriendo a bolsazo limpio", aseguraba.

¿Fue la mejor idea?

Muchas voces, incluida la de la policía, tal y como cuenta José María Álvarez del Manzano, señalaban que no fue la mejor idea que el político saliera tras la atacante, a quien le acabó arrancando la riñonera donde llevaba la documentación. Quintana coincidía, pero entendía que en esos momentos no piensas en el peligro: "Y luego piensas: '¿pero por qué has reaccionado así?' Si además ni se había llevado la cartera porque me di cuenta de que me tiraban del bolso (...). No lo piensas".