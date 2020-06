Un micro abierto juega una mala pasada a Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

Nadie dijo que estar más de cuatro horas en directo fuese tarea fácil. En numerosas ocasiones, los micrófonos juegan malas pasadas a los rostros televisivos, filtrándose un audio que no debería haberse escuchado. La última protagonista de un descuido así es Ana Rosa Quintana. Este martes, 10 de junio, los espectadores han podido escuchar una opinión de la presentadora que no tenía previsto hacer pública.

Ana Rosa Quitana en 'El programa de AR'

Poco a poco, 'El programa de Ana Rosa' va recuperando la normalidad, abriéndose a más temas como el corazón o los sucesos. Precisamente, en este último bloque, ha sido cuando se ha colado el comentario. La colaboradora Patricia Pardo informaba sobre un okupa de un piso en un barrio de Barcelona: "Un caso de okupación de las más peculiares". "Comenzó a tirar a casa por la ventana. Lanzó el microondas, muebles y hasta una pecera", comentaba Pardo antes de dar paso al vídeo.

Ha sido justo en ese momento, con las primeras imágenes de la pieza, cuando el micrófono abierto de Ana Rosa Quitana ha hecho que escuchásemos el comentario que ha realizado a sus compañeros del magazine. "Te okupan la casa porque no se pueden tener peces dentro de casa. Dan mala suerte. Ya lo sabéis", ha comentado la periodista.

Otros micros abiertos

No es el primero ni el último micro abierto que deja al descubierto algún comentario en televisión. El pasado 8 de junio ocurría algo similar con Belén Esteban en 'Sálvame'. Aunque la colaboradora lleva meses alejada del plató del programa, conecta desde su casa para cocinar en la sección "Las recetas de Belén". Una vez más, Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores no dejaron de hacerle bromas sobre sus recetas, algo que no sentó demasiado bien a Esteban. Tras cortar la conexión, los espectadores pudieron escuchar un audio que se colaba: "El cachondeíto que tiene con las recetitas, la madre que lo parió".