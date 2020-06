Ana Rosa Quintana critica las aglomeraciones en la manifestación de Madrid por la muerte de George Floyd

La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis, aplastándole el cuello tras detenerle por presuntamente haber entregado un billete falso en una tienda, ha desatado una auténtica revuelta social en todo el planeta. El movimiento social "Black Lives Matter" ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca para denunciar el racismo que sigue existiendo en todo el planeta a día de hoy. Por ello, este domingo 7 de junio se organizó en Madrid una concentración frente a la embajada de Estados Unidos en la capital, que la Delegación de Gobierno autorizó ya que la intención era que solo participasen 200 personas. El problema vino cuando allí se unieron más de 3.000 personas y la concentración se transformó en una manifestación que pasó incluso por Puerta de Alcalá y llegó a Puerta del Sol.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Las imágenes han sido duramente criticados por muchos ya que consideran que no se respetaron las normas sanitarias impuestas en un Estado de Alarma como el que nos encontramos a día de hoy por el coronavirus. Precisamente de ello ha querido hablar Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' este lunes 8 de junio. La presentadora ha arrancado la entrega del magacín afirmando que "no era el momento ni lo correcto para las aglomeraciones masivas que vimos ayer, al igual que las caceroladas (...) partiendo que condenamos absolutamente el cruel asesinato de George Floyd". La periodista ha querido advertir que a día de hoy "el peligro es real" y ha recordado que "seguimos luchando contra un enemigo invisible" como es el COVID-19.

"No se mantuvo la distancia social"

La presentadora se ha reafirmado en este discurso en el debate posterior con los periodistas Eduardo Inda y Ana Terradillos. Ana Rosa ha recordado que "no se mantuvo la distancia social y en algunos casos no se llevaba ni mascarilla" aunque sí ha querido justificar el papel de los organizadores: "Es verdad que los convocantes hicieron todo lo posible para que hubiese distancia pero es que iban a ir 200 personas y al final fueron 3.000". Por su parte, Ana Terradillos ha secundado a su compañera y ha recordado que en un caso como el que se vivió en Madrid este domingo "todavía es más complicado el mantener la distancia social ya que era una concentración frente a un edificio en el que uno está parado". Además, ha explicado que a día de hoy la Delegación del Gobierno en Madrid ya está estudiando el caso para ver si se han cumplido las normas.

La crítica de Eduardo Inda

Por su parte, Eduardo Inda ha seguido su tónica habitual y no ha dudado en criticar duramente a los medios de comunicación por el tratamiento mediático de la concentración. "El pollo que montaron algunos por las concentraciones en Núñez de Balboa o Alcorcón (...) porque no se cumplía la distancia, según decían algunos medios progres, y ahora bien calladitos". Terradillos ha rebatido el discurso de Inda afirmando que la noticia sí se ha tratado en la mayoría de medios digitales y prensa escrita y este ha rectificado (levemente), diciendo que "si hay críticas, están bien escondidas, en pequeñito, para que no se notase mucho. Además, el periodista no ha dudado en cargar contra algunos manifestantes por el motivo de la manifestación en España: "En Estados Unidos es lógico que se manifiesten (...) por el episodio de crueldad que ha supuesto la muerte de este hombre porque en Estados Unidos la policía actúa con mucha violencia (...) pero hacer esto en España cuando se está dando a entender que la policía española actúa igual, cuando la policía actúa de forma muy proporcionada y sensible (...) me parece excesivo".