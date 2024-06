Por Almudena M. Lizana |

Ana Rosa Quintana ha sido la invitada de Marina Rivers en su pódcast '¿Te la sabes?', donde la periodista ha repasado junto a una de sus colaboradoras del programa de Telecinco su trayectoria en televisión, hablando de cómo ha llevado la fama durante tantos años y recordando alguna de sus polémicas, abordando también cuál es su relación con el hate en redes sociales y cómo lo afronta.

Ana Rosa Quintana en '¿Te la sabes?'

En la charla, la influencer Rivers le preguntaba a Quintana cómo llevó el salto de la mañana a la tarde con ' TardeAR '. "", empezaba diciendo la presentadora. "Al final, estaban cambiando de consejero delegado,y en una empresa que llevo tantos años y se han portado tan bien, me han cuidado tanto...", explicaba, señalando que "no podía decir que no".

"Me hubiera quedado en las mañanas muy a gusto. Ahora estoy encantada con las tardes, pero en las mañanas estaba muy contenta y muy cómoda, llevábamos 19 años casi ganando todos los días, me levanta con las audiencias tranquilísima y la tarde es más complicada. Llegas la última, competimos con dos cadenas sin publicidad, TVE porque no la tiene y Antena 3 la ha quitado a esa hora de la tarde", indicaba, atizando así la estrategia de la cadena principal de Atresmedia.

"Es muy complicado cuando tú vas cargada de publicidad, que es de lo que vivimos los medios y de lo que pagan los sueldos, el competir sin publicidad es cómo ir con un pie y una mano atada y hacer el salto de valla, pero aún así, nos va bien", matizaba la presentadora. Respecto al tiempo que le quedaría en la televisión, Quintana lo tiene claro: "No lo sé, lo que la gente quiera o cuando yo considere que es el momento de marcharme", comentaba.

No era su plan

"No pensaba empezar un nuevo proyecto, esto ha sido por todos los cambios en Mediaset, estuvieron muy pesados en que hiciera las tardes, sino yo hubiera aguantado en las mañanas uno o dos añitos. Ahora tengo una responsabilidad con un equipo detrás, que no podemos dejar en la estacada y llegará un día en el que se den las circunstancias", contaba, desvelando el que era su plan hasta que un terremoto sacudió la cúpula de Mediaset y empezaron todos los cambios.