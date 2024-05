Kiko Hernández lanza un dardo a Ana Rosa Quintana al celebrar el salto de 'Ni que fuéramos' a Ten

Por Mario de Hipólito de Sande |

El jueves 23 de mayo se anunció la vuelta de 'Ni que fuéramos' a la televisión convencional, concretamente a la cadena Ten. A partir del 3 de junio, este programa, presentado por María Patiño, ocupará el horario de 16:00 a 19:00 horas, compitiendo directamente en el ámbito de audiencias con todos los programas de la franja vespertina de otras cadenas. Esta nueva ubicación enfrentará a 'Ni que fuéramos' con 'TardeAR', que ahora ocupa el espacio anteriormente reservado para 'Sálvame'.

'Ni que fuéramos'

La noticia se ha difundido rápidamente yhacia los tertulianos que, después de casi un año, regresan a la televisión.para felicitar a sus antiguos compañeros y, al mismo tiempo, lanzar una indirecta a Ana Rosa Quintana . "", afirmó, haciendo alusión a la competencia con sus reconocibles iniciales.

Sin embargo, el que fue colaborador de 'Sálvame' no se limitó a felicitar a sus compañeros, también felicitó a los productores del programa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. "Felicidades, Óscar y Adrián por ser tan valientes y creer tanto en el formato. Felicidades a todo el equipo de Fabricantes Studio. El éxito es vuestro... La democracia también existe en la televisión, aunque algunos pensaban que estamos en la época franquista. Joderos", sentenció también a través de Instagram.

???? LUNES 3 DE JUNIO ??



???? EN TODAS LA TELES DE ESPAÑA ????



???? #NiQueFuéramos23M en @TENtv ????



pic.twitter.com/ivjePpWNA4 — Ni que Fuéramos Shhh (@nqfsalvame) May 23, 2024

Lunes 3 de junio a las 16:00 en Ten

Tras una semana en emisión, 'Ni que fuéramos' ha conseguido volver al lugar del que fueron apartados hace 11 meses. Los tertulianos han recibido la noticia de su vuelta a la TDT entre lagrimas y muy emocionados. "Yo he vivido magia esta semana con vosotros. En mi vida hacía tiempo que no vibraba tanto. He sentido que merece la pena luchar. Me he sentido viva. He disfrutado demasiado", confesó María Patiño entre lágrimas.