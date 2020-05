Ana Rosa reflexiona acerca de la cobertura mediática de la pandemia: "Igual nos hemos equivocado"

La televisión se ha convertido en un medio esencial para tratar de desentrañar una situación tan complicada como la provocada por la pandemia de coronavirus. No obstante, tras ser testigos de las imágenes de aglomeraciones en el arranque de la desescalada en España, ha emergido el debate que pone en tela de juicio si los medios de comunicación tendrían que haber mostrado las consecuencias más crudas del brote de COVID-19, y una de las voces más autorizadas se ha pronunciado al respecto.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Durante una conexión en directo con la Barceloneta, que seguía congregando a ciudadanos en la mañana del 7 de mayo, Ana Rosa Quintana ha cargado contra las personas que incumplen las restricciones impuestas por el Gobierno: "No entienden el significado de la libertad y la responsabilidad, pero frente a eso hay cientos de miles de personas cumpliendo estrictamente por su propia salud y la de los demás."

"¿Son ciudadanos más libres que los que están en su casa y no salen cuando no deben? Son ciudadanos más egoístas, eso seguro, que luego vuelven a su casa, donde viven con otras personas," añadía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', arrancando una reflexión acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación: "¿Igual hemos pecado los medios de comunicación, yo la primera, de no haber puesto las imágenes más crudas? Porque a lo mejor estos chicos no han visto a jóvenes como ellos intubados en la UCI."

¿Error generalizado?

Por último, la veterana periodista agregaba un "igual nos hemos equivocado" a modo de autocrítica, subrayada por la posterior intervención de Patricia Pardo. "Estoy de acuerdo con que quizá hemos edulcorado la realidad. No creo que sea sensacionalista mostrar las imágenes de los féretros porque es la realidad, es lo que está sucediendo," apuntaba la colaboradora, azotando también a quienes se saltan las normas: "Hay gente que necesita cierto alarmismo para darse cuenta de que esto es muy grave y depende de todos."