La razón por la que Ana Rosa Quintana ha tenido que abandonar 'El programa de AR'

Como cada día, 'El programa de Ana Rosa' ha arrancado minutos antes de las 9 de la mañana y lo ha hecho con total normalidad excepto por un detalle que ha llamado rápidamente la atención de los espectadores: la afonía de Ana Rosa Quintana. Antes de que comenzaran las especulaciones, la presentadora ha querido contar en directo lo que le sucedía.

Ana Rosa, en 'El programa de Ana Rosa'

"Tengo que aclararlo, pero es lo de todos lo años", comenzaba relatando Quintana para contar que se debe a la alergia, de un nivel que cataloga como "tremendo". Sin embargo, tranquilizaba diciendo que su afonía se debía a que no había comenzado a medicarse: "No me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Es que soy un desastre.

Aunque ha llamado la atención su voz porque en estos momentos todo nos pone en alerta por si podía tratarse de síntomas del coronavirus, lo cierto es que la presentadora lleva un tiempo avisando de que tiene alergia primaveral. Aun así, y como parece que cualquier aviso es poco, la presentadora ha dado la explicación nada más empezar antes de dar paso a la actualidad.

En ese momento ha comenzado el programa con total normalidad, destacando el instante en el que se ha mostrado crítica con el gobierno: "No podemos seguir así, que alguien tome el control. ¡Esto sale de un consejo de ministros donde estaban todos!". Alrededor de las 12 horas del mediodía, la presentadora no podía seguir forzando su voz y ha acabado abandonando el plató dejando al frente a Ana Terradillos.

Joaquín Prat, "con molestias de tripa"

El presentador Joaquín Prat, que formó parte de 'El programa de Ana Rosa', conectó el 17 de abril con este espacio para contar a sus compañeros cómo estaba pasando su 45 cumpleaños confinado. Lamentablemente, el conductor de 'Cuatro al día' desveló que se encontraba con "ciertas molestias de tripa" pero aseguraba estar sin fiebre.