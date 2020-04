Ana Rosa Quintana vuelve a cargar duramente contra Pedro Sánchez: "Hace oídos sordos a toda propuesta"

En las últimas semanas, la periodista Ana Rosa Quintana se ha mostrado especialmente crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no entiende muchas de las medidas tomadas por el ejecutivo ni tampoco comparte la forma de trabajar que están teniendo sus integrantes en cuanto a la gestión de la crisis del coronavirus COVID-19 se refiere. Por ello, son cada vez más habituales sus comentarios de disconformidad en pleno directo, como el que los espectadores de su formato han podido escuchar este jueves 30 de abril, pocos minutos después de que arrancase la emisión del mismo.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Quintana ha criticado que todavía no conocemos los límites ni las franjas horarias que el Gobierno pretende establecer para que en la calle no coincidan ancianos y niños, algo por lo que se ha mostrado especialmente sorprendida teniendo en cuenta que apenas restan dos días para que podamos salir a la calle a hacer ejercicio o dar paseos. Paralelamente, también ha puesto en duda el plan de desescalada que dos días atrás fue presentado por Pedro Sánchez, y es que esta califica el desconfinamiento como "incierto" y cree que estamos entrando en "una desescalada sin planificación que parece una cuesta abajo". De esta forma, la periodista ha querido dejar claro que no entiende la forma de trabajar de Sánchez y su equipo. Pero esto no ha quedado ahí.

La presentadora de Telecinco además ha afirmado rotunda que "el Gobierno hace oídos sordos a cualquier propuesta (...) sin dialogar con la oposición ni con los suyos, pero pidiéndoles el voto" y está además convencida que el Ejecutivo está sumido en una "auténtica soledad, instalándose en un estado de alarma permanente , que se parece más a un estado de excepción (...) con las libertades individuales anuladas". Una opinión que han compartido su equipo de colaboradores presentes en plató, entre los que se encontraba el polémico Eduardo Inda.

Pide disculpas

Por último, Ana Rosa Quintana también ha querido mojarse en cuanto a una queja que ha recibido en las últimas horas y que no ha dudado en aceptar públicamente. "Hay una queja y yo la asumo. Tienen razón cuando me dicen que falta representación de periódicos electrónicos en esta mesa (...) pero los vamos a ir incorporando poco a poco", ha empezado diciendo Quintana, para después alabar a los rostros que le acompañaban en este jueves 30 de abril: "Eso sí, hoy tenemos a representantes brillantes de dos grandes medios también digitales, así que no me lloréis".