Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del miércoles 19 de junio, Ana Rosa Quintana asistió a los premios Beef Awards, donde atendió a los medios, que aprovecharon para preguntarle por varios temas de actualidad. Sobre la futura maternidad de Alejandra Rubio, la presentadora se limitó a decir que una noticia así siempre debe ser motivo de alegría. "Que nazca un niño siempre es una alegría, pero tendría que opinar su familia. Yo espero que le vaya muy bien y que tenga mucha suerte. Es muy joven, pero antes teníamos a los niños a esas edades", apuntó Quintana.

Jorge Javier Vázquez

A pesar de que la presentadora se irá de vacaciones este verano, ha confirmado que, que serán algo distintas con la llegada de Jorge Javier Vázquez . "Jorge lo hará fenomenal.", aseguró, tal y como recoge Informalia. "Jorge y yo, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en 'Extra Rosa', en el año noventa y pico", se remontó la madrileña, que además quiso

Sin embargo, también habló con cierta nostalgia sobre las mañanas. "A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y para atrás ni para coger impulso", sentenció, dejando claro que, a pesar de competir contra Sonsoles Ónega, le ha cogido cariño a la tarde. Además, aclaró que no tiene ninguna guerra con nadie, ni por audiencias ni por nada. "No, yo no", dijo muy segura.

'El diario de Jorge'

Jorge Javier Vázquez se encuentra muy emocionado con su nueva aventura, 'El diario de Jorge'. "Me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en la que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que 'El diario de Jorge' rellene muchísimas horas de televisión", ha confesado el presentador en su blog de la revista Lecturas.