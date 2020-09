Anabel Pantoja confiesa su adicción a los somníferos en 'Sábado deluxe'

Anabel Pantoja acude el sábado 26 de septiembre al plató de 'Sábado deluxe' para conceder una de sus entrevistas más íntimas y duras. La sobrina de la tonadillera está dispuesta a sincerarse con la audiencia y a admitir su adicción con los somníferos. Un problema del que ha sido plenamente dentro de 'Sola/Solo', el último reality en el que ha participado y el cual ha tenido que abandonar por esta adicción.

En 'Sálvame Tomate' han emitido un adelanto de las declaraciones previas que ha hecho Anabel antes de sentarse en el 'Deluxe' y la colaboradora parece que no va a dejar nada en el tintero. La exconcursante de 'GH VIP 7' ha explicado que necesita tomar estas pastillas para dormir "para calmar un poco la ansiedad". "Es como una manera de relajarme, de entrar en un estado de clímax, de paz", ha contado acerca de por qué consume estas pastillas "muy, muy fuertes".

Anabel Pantoja, en 'GH VIP''

La colaboradora ha compartido cómo se inició en el consumo de los somníferos y ha recordado que se remonta a "unos ocho o diez años" atrás cuando le daba miedo a dormir sola. Al principio, optó por los Valium y los relajantes musculares, pero llegó un punto en el que estos remedios no eran suficientes para ella, comenzó a tomar pastillas que le ayudasen a conciliar el sueño y ahora reconoce que está enganchada: "Necesito tomar más dosis".

Anabel ha intentado también buscar una explicación a su problema y apunta a la automedicación: "Yo al médico le exagero las cosas, me receta un ansiolítico y yo me tomo dos". Lo que sí es cierto es que estas pastillas hacen que la prima de Kiko Rivera sea sonámbula y pierda el control sobre sus actos: "No soy yo, me convierto en otra persona". Por esta razón, Anabel ha grabado en algunas ocasiones vídeos en directo en su cuenta de Instagram y ha iniciado debates con gente desconocida o se ha mostrado diferente a cómo ella es realmente.

Dispuesta a buscar una solución

Pero grabar vídeos en las redes sociales no es lo único que Pantoja ha hecho sonámbula y es que también ha escrito mensajes que han preocupado a su entorno o se ha grabado vídeos "en plan de cachondeo". Una actitud que ha hecho que sus más allegados se muestren "hartos" y le hayan rogado "que busque una solución". Así, Anabel está decidida a iniciar un tratamiento de desintoxicación para poder dejar de lado su adicción a los somníferos.