El desafortunado comentario de Kiko Hernández que ha indignado a Anabel Pantoja en 'La última cena'

La de este viernes 26 de junio no fue una noche fácil para Anabel Pantoja. Ese era el día en que ella y su novio Omar Sánchez habían elegido para contraer matrimonio, un enlace que tuvo que cancelarse por la crisis sanitaria del coronavirus. Por ello, pudimos ver muy triste a la sobrina de Isabel Pantoja en 'La última cena', que emitió en Telecinco ese mismo día. Por ello no sorprende que una broma que Kiko Hernández le hizo en pleno directo no le sentase nada bien, tal y como ella misma evidenció en el programa.

Kiko Hernández y Anabel Pantoja en 'La última cena'

Antes de que se sirviesen los platos elaborados por Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, Anabel Pantoja se quejó de lo tarden que iban a cenar esa noche, algo que tuvo una réplica directa por parte de Kiko Hernández. "Si hay alguien que tiene reservas aquí, esa eres tú Anabel", afirmó el polémico colaborador; unas palabras que no gustaron en absoluto a Pantoja. "¡Ese comentario no me ha gustado nada, eh! ¿Vale?", afirmó esta totalmente indignada. La colaboradora entendió esa frase como un ataque a su peso, un tema que sin duda es habitual entre ambos ya que Hernández suele quejarse de lo mucho que come Pantoja en el programa.

Por su parte, este no dudó en defenderse para dejar claro que no estaba criticando el peso de Pantoja, su comentario venía motivado por otra cosa. "Por ahí no, eh", afirmó, contando después que ese comentario se debía a que Anabel había ya comido algo antes de que arrancase el programa y por ello "tenía ya reservas". La tertuliana por su parte zanjó el tema afirmando que "tendré las reservas que a mi me dé la gana" y dejó claro que no se encontraba en un buen día por el hecho de haber tenido que cancelar la boda que esa noche se iba a celebrar.

Pillada robando comida

Pero este no fue el único momento tenso que ambos protagonizaron y es que Hernández destapó que Anabel Pantoja estaba intentando robar comida de 'La última cena'. El tertuliano advirtió que esta llevaba algo escondido en su bolso y tras una comprobación por parte de Belén Esteban pudimos ver que dentro del mismo había una palmera de chocolate y "foie gras" que había sobrado del cocinado de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. La tertuliana pretendía llevárselo para comérselo este sábado en su casa. "¡Iba a hacérmelo mañana con huevo!", exclamó esta ante la risa del resto de sus compañeros.