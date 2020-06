Anabel Pantoja confunde 'Anatomía de Grey' con "50 sombras de Grey"

El surrealismo estuvo más presente que nunca en la entrega de 'La última cena' emitida este viernes 26 de junio en Telecinco. Aunque Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez fueron los chefs de la noche, otros colaboradores del espacio también tuvieron su cuota de protagonismo, y precisamente, entre ellos encontramos a Anabel Pantoja. Pese a no estar muy animada ya que este viernes debería haberse casado (un enlace cancelado por la crisis del coronavirus), la sobrina de la tonadillera vivió un divertido momentazo que la convirtió en protagonista de la noche en redes sociales.

Anabel Pantoja, pillada llevándose comida en 'La última cena'

En un momento de la noche, Antonio Montero no dudó en meterse debajo de la mesa para poner nerviosa a María Patiño. "¡Súbete! ¡Súbete!", exclamaba la presentadora de 'Socialité' mientras el periodista no salía de debajo de la mesa. "¡Le habla como si fuese una de sus chinchillas!", afirmó entonces una Lydia Lozano totalmente exaltada, mientras escuchábamos a Anabel Pantoja decir: "¡La 'Anatomía de Grey' esto! Las "50 Sombras"". En ese instante, el resto de sus compañeros se dieron cuenta del error y las carcajadas invadieron instantáneamente todo el plató.

"¡'Anatomía de Grey' dice! ¡'Anatomía de Grey!", exclamaban a la vez Lydia Lozano y Carlota Corredera, mientras el resto de colaboradores no podían parar de reír ante una Anabel Pantoja que también decidió reírse de sí misma ante el error que tuvo. Un fallo que evidentemente fue motivo de memes y comentarios en redes sociales. Fueron muchos los internautas que no dudaron en plasmar su humor con vídeos, montajes y memes, que una vez más pusieron en evidencia a la sobrina de Isabel Pantoja, quien habitualmente tiene fallos de este tipo en el formato de Telecinco.

Intenta llevarse comida

Este no fue el único momentazo que Anabel Pantoja protagonizó en 'La última cena' de este 26 de junio. Al final de la noche Belén Esteban descubrió que la colaboradora estaba intentando robar comida del programa. Tras registrar su bolso, La Princesa del Pueblo comprobó que se había guardado un trozo de "foie gras" para comérselo este sábado en su casa. "¡Iba a hacérmelo mañana con huevo!", afirmó, mientras Lydia Lozano se quejaba que no había avisado a nadie para llevarse ella también un trozo del mismo. Pero esta no fue la única comida que Pantoja llevaba en su bolso y es que Belén Esteban también encontró una palmera de chocolate en el mismo.