Las peleas entre colaboradores de 'Sálvame' son algo habitual en las tardes de Mediaset, teniendo además a Anabel Pantoja como protagonista. La andaluza llegó a abandonar el plató dos veces en la misma tarde: primero se indignó con la dirección y, más tarde, se enfrentó a Kiko Matamoros con una monumental bronca. Indignada y con lágrimas en los ojos, explotó al grito de: "¡Nadie se merece esto!".

Anabel Pantoja, dentro y fuera del plató de 'Sálvame'

Cuando la sintonía de 'Sálvame limón' se asomaba a las pantallas de Telecinco, el programa comenzó a narrar la "gran mentira" de Pantoja respecto a la ausencia de su padre durante el día de la boda con Omar Sánchez. Cuando Anabel leyó esas palabras, montó en cólera y decidió salir por la puerta de plató: "Gran mentira de su puta madre", llegó a decir muy enfadada cuando Paz Padilla daba paso a un vídeo.

Supuestamente, la playa donde la colaboradora va a contraer matrimonio sí que está adaptada para la entrada de personas con movilidad reducida. No obstante, la imposibilidad de acceso fue la excusa que utilizó Anabel para justificar la no asistencia de su progenitor: "Gran mentira con La Graciosa y los test de inteligencia. De mentirosa tengo poco... ¡De gorda lo que quieras!", sentenció con un elevadísimo tono de voz.

Muy enfadada, entró de nuevo para tomar asiento en su sofá, con la esperanza de que todo fuese más calmado. Horas después, y ya en 'Sálvame naranja', su compañero Matamoros comenzó a atacarla de nuevo: "¡Que no me merezco esto, nadie se merece el mal a nadie!", aseveró. El tema de conversación volvió a ser su enlace matrimonial, algo que parece afectar mucho más a la sobrina de Isabel Pantoja, en comparación a otros asuntos.

Ya entre bambalinas, las lágrimas corrían por su rostro, a la vez que decía: ¡Que me presto a todo, sí que he sido una mosca cojonera al principio, pero ya no lo soy. ¿Por qué me hacéis esto, que me voy a casar en un mes?", volvía a repetir, sin entender las razones de esos comentarios por parte de sus compañeros y del propio programa en el que trabaja cada tarde.

Matamoros hasta que no hace llorar a Anabel no para. Parece que es su único objetivo en el programa... #yoveosalvame pic.twitter.com/MQUTlbxhjr — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 24, 2021

Paz Padilla llora también

Al tiempo que Anabel comparaba su situación con las bodas de otras figuras de 'Sálvame', la instagramer pidió repetidas veces ser feliz. No obstante, Paz Padilla corrió detrás de ella para que no abandonase el plató y rompió a llorar mientras se abrazaban: "¡Ya! No quiero que llores, por favor", afirmó. Mientras pedía que le "dejasen disfrutarlo" y que parecía que "no se alegran", Pantoja comenzó a tranquilizarse.