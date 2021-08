La imaginación e ingenio del equipo de 'Sálvame' parece no tener límites a pesar de sus doce años de historia. Y en el estreno del documental sobre Anabel Pantoja, 'Anabel, al desnudo', la tarde del miércoles 11 de agosto, tampoco se quedó atrás. De hecho, con el fin de volcarse por completo en el debut de la producción, el programa transformó su plató de un modo simple, pero efectivo: el equipo optó por convertirlo en un autocine, con el fin de que Pantoja y sus compañeros pudieran disfrutar cómodamente de la producción.

Carlota Corredera charla con Anabel Pantoja en el "autocine" de 'Sálvame'

Al comienzo de la emisión, Pantoja llegó a las puertas de las instalaciones de Mediaset, donde fue recibida por Carlota Corredera. "Para la premiere de 'Anabel, al desnudo', hemos recreado un autocine de verano, de mediados del siglo XX. Un marco incomparable que invita a disfrutar de una experiencia maravillosa", relataba la presentadora, desde plató, antes de acudir a recibir a la colaboradora, quien se había vestido especialmente para la ocasión, al lucir un look muy a lo "Kim Kardashian", con alfombra roja incluida.

"Estaba tranquila, pero conforme iba llegando, más nerviosa estaba", admitió Pantoja, mientras se desplazaba a plató junto a la presentadora, con las paredes de las instalaciones decoradas con los posters de 'Anabel, al desnudo'. "Tengo que decirte que me parece que el despliegue que ha hecho el programa, a mí me pondría muy nerviosa", confesó Corredera, al entrar en plató, algo con lo que coincidió la sevillana. La colaboradora admitió entonces que "yo nunca había visto esto", para después descubrir los descapotables que habían distribuido en plató. "Yo me quedo muerta, porque dentro de lo que cabe, siendo un documental no autorizado, todo me parece muy heavy", confesó Pantoja, reparando en los detalles que había montado el equipo.

"Esto es una gran Valldeperada"

"Antes de que se emita el documental, quiero dar la enhorabuena a todo el equipo que ha dejado todo, como siempre, para intentar sorprender a nuestra audiencia desde hace muchos años. Y creo que siempre lo conseguimos", manifestó la presentadora, tras lo cual mandó un beso a David Valldeperas, "que esta tarde no está aquí con nosotros". "Eso es una gran Valldeperada", señaló la gallega, con humor, tras lo cual Pantoja elogió sobre el director que "esto no habría sido posible sin ti", aunque tampoco desaprovechó la ocasión de recalcar que la producción había sido idea de Valldeperas, sin su autorización.