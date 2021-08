El miércoles 11 de agosto, 'Sálvame' emitió el documental de Anabel Pantoja, 'Anabel, al desnudo', como parte del contenido de su programa. Sin embargo, la producción, muy promocionada por Mediaset y por el formato de las tardes de Telecinco, no logró convencer a muchos seguidores de 'Sálvame', algunos de los cuales se mostraron muy críticos no solo por su corta duración, sino también por su contenido.

Lo que en un principio se había vendido ante la audiencia como una producción que podría despertar controversia en el seno de la familia de Anabel Pantoja, acabó siendo básicamente un recorrido por la trayectoria de la sevillana desde que dio el salto a televisión como defensora de Kiko Rivera en 'Supervivientes 2011'. De hecho, el programa se vistió de gala para recibir a la "estrella" de la tarde, con alfombra roja incluida, e incluso el equipo convirtió el plató en todo un autocine donde tanto Pantoja como sus compañeros pudieron disfrutar del documental.

Tras los comentarios de rigor sobre las expectativas de los colaboradores e incluso algún pique por parte de compañeros como Rafa Mora, finalmente el programa comenzó a emitir 'Anabel, al desnudo' a las 17.45h, justo al mismo tiempo que 'Tierra Amarga' arrancaba su emisión en Antena 3. Sin embargo, lejos de ser una producción extensa, los espectadores se toparon con una pieza de apenas veinticinco minutos de duración, en la que varios expertos opinaban sobre la trayectoria de Pantoja y las claves de su éxito, tanto en redes sociales como en televisión.

#yoveosálvame La chorrada del "documental" no es más que una recopilación de vídeos de Anabel en Sálvame, qué raro que hayan vendido humo!!!!

Me dá que la serie de Antena 3 supera mañana a éste "documental". Menuda chorrada. #AnabelAlDesnudo #yoveosalvame

#AnabelAlDesnudo Si alguien no lo ha visto por trabajo o por otra índole... NO OS HABÉIS PERDIDO NADA... Es un espectáculo de Imágenes de Dorar la Pildora... Críticas 0, todo muy sesgado... Isabel es una Grandiosa Artista, Anabel es un Grandioso personaje... Esa es la diferencia

Ha sido demasiado partidista. No me ha gustado. #AnabelAlDesnudo

Como no tenéis contenido os habéis inventado el documental éste. Anabel no aporta nada al programa. Hoy la queréis poner de súper estrella y no os lo creéis ni vosotros ???????????????? #AnabelAlDesnudo #yoveosálvame