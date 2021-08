El 23 de agosto de 2021, Anabel Pantoja fue una de las protagonistas de 'Sálvame' a raíz de dos momentos que le sacaron de sus casillas. En primer lugar, Kiko Hernández anunciaba que la colaboradora iba a someterse al test de inteligencia al que están enfrentándose el resto de sus compañeros, cosa que no le hizo mucha gracia a la sevillana. No obstante, antes de pasar con la psicóloga encargada de realizarle las preguntas, el presentador lanzó ciertas indirectas que dinamitaron la tranquilidad de la pareja de Omar Sánchez.

Anabel Pantoja, en 'Sálvame'

"Mi padre no va a venir a la boda. No puede venir a la boda por su estado porque me caso en la arena de la playa y en su estado no puede acudir", desvelaba Anabel Pantoja, a sabiendas de que iba a ser criticada por su decisión de formalizar su matrimonio con el exsuperviviente en las costas de La Graciosa, una de las islas de Las Palmas, en Canarias.

"Él puede acudir a muchas bodas, pero lo que no puede es en la moto ir por la arena de la playa. Si yo tuviera a mi padre así, no me hubiera casado en la arena", replicaba Kiko Hernández, provocando el enfado de la colaboradora. "El año que viene voy a hacer una fiesta de boda en Sevilla, para toda la gente que no va a poder venir. La boda que voy a hacer es algo íntimo", se justificaba ella.

"Ahora me vas a dar clases tú a mí. No me des clases de hija. Vamos a tener la fiesta en paz. ¡Quiero casarme en la playa! Como lo hizo María Patiño. Hay otra gente que tampoco puede venir porque también está enferma", sentenciaba Pantoja, casi a gritos contra el presentador del formato producido por La fábrica de la tele y marchándose del plató para someterse al test.

Su resultado en el test

No obstante, esta polémica por su deseo de casarse en la playa, a pesar de provocar la ausencia de su padre, no ha sido el único mal trago por el que ha tenido que pasar la de Sevilla. Tras realizar la prueba de inteligencia, Hernández comunicaba el resultado de la misma. "El resultado es de 92", decía el exconcursante de 'Gran Hermano 3'. "La analfabeta de Mediaset", murmuraba ella, enfadada. "Estáis dando el dato como si fuera un dato malo y no lo es", aclaraba Ana Isabel Gutiérrez, tranquilizándola.