Una de los cosas que más caracterizan a 'Supervivientes' son los diferentes retos que los concursantes deben asumir. Aunque algunos vienen con grandes recompensas, otros pueden contar con alguna trampa que puede acabar frustrando a los supervivientes. Este ha sido el caso de Anabel Pantoja, quien decidió plantarse tras sentirse defraudada.

Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022'

Esta vez, la prueba estuvo protagonizada Juan Muñoz, Ana Luque y Pantoja, los supervivientes "más torpes" de la Playa Fatal. Su misión consistió en dirigirse hacia el Pirata Morgan y recitar correctamente un trabalenguas para obtener uno de los dos premios que les ofrecían: Un suculento plato de perritos calientes con patatas para ellos u otra recompensa desconocida a repartir con los demás compañeros.

Ante la debilidad que estaba sufriendo el equipo en general, los concursantes decidieron ser solidarios y decantarse por la segunda opción, algo que finalmente resultó decepcionante. Tras una dura caminata de vuelta hacia la playa y después de haber renunciado a un delicioso manjar, los tres supervivientes descubrieron que la recompensa a compartir eran tres limas, sal, pimienta y perejil, algo que desató la ira de la sobrina de Isabel Pantoja.

La reacción de Anabel Pantoja

"Al ver la comida y no poder comerla pensando que te va a llegar una recompensa para todos tus compañeros aquí abajo, pues es frustante, pero bueno, es un juego", comentó irónica la andaluza. "No tengo energía, no tengo fuego, no tengo ni dignidad, no tengo nada, ¿y me haces subir hasta arriba para darme cuatro limas de mierda? No. [...] Lo siento, chicos, pero no pienso hacer fuego ni pienso hacer nada. No tengo fuerzas, ninguna fuerza", afirmó, rompiendo a llorar. "Estoy cabreada, estoy decepcionada... No estoy. Yo no pedía ni comida, lo único que pedía era una manera de encender el fuego y poder sobrevivir como cualquier persona", sentenció, llena de rabia.