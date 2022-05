Marta Peñate, Kiko Matamoros, Juan Muñoz y Anuar, en pie de guerra en 'Supervivientes 2022'

Las tensiones cada vez son más notables en la isla de Honduras. Desde que comenzó la edición de 'Supervivientes 2022' el pasado 21 de abril, los Cayos Cochinos han sido testigos de los primeros encontronazos entre los supervivientes que se han ido intensificando con el paso del tiempo. En el debate de Supervivientes: Conexión Honduras del domingo 1 de mayo, salieron a relucir las peleas que más han destacado.

Kiko Matamoros en 'Supervivientes 2022'

La primera pelea que destacó fue la de Anuar Beno acusando a Juan Muñoz por haberse bañado tranquilamente en el mar. Para Beno, Muñoz actuó como si estuviera de vacaciones mientras que los demás trabajaban para poder sobrevivir en la isla: "Tengo derecho a ducharme, no hace falta que nadie me diga lo que tengo que hacer", le contestó el cómico acompañado de una peineta. Esta reacción no le sentó muy bien al hermano de Asraf Beno, quien lo tachó de "sinvergüenza" y "fracasado".

Estas palabras de Anuar fueron duramente cuestionadas por Pepe Carabias, el defensor de Juan Muñoz en el plató. "Este es un concurso de televisión y hay que dar contenido, movimiento, etc, pero lo que no hay que dar es mal ejemplo, mala educación, grosería e insultar, innecesariamente, a Juan o a ninguno", decía, consiguiendo un aplauso generalizado por sus palabras.

Por otra parte, en la Playa Royal, todos cargaron contra Alejandro Nieto por su egoísmo a la hora de pescar. Apodándolo como "Capitán Pescanova" por adueñarse de las gafas de buceo, fue Mariana Rodríguez quien más se pronunció para acusarle de ir a pescar solo para chupar cámara y destacar. Alejandro no entendió la actitud de su compañera: "¿Tú me has pedido alguna vez que te ayude?", preguntó alterado, lo que desembocó una lucha por ver quién alzaba más la voz.

Kiko Matamoros y Marta Peñate, a cuchillo

La bronca más fuerte que protagonizó el debate fue entre Kiko Matamoros y Marta Peñate. A raíz del robo de las gafas de buceo en la Playa Fatal, Matamoros realizó comentarios que incendiaron a Peñate: "Aprended a leer primero", soltó el colaborador cuando Peñate intentaba explicarle lo que significaba el privilegio de la caracola. "¡Ven aquí y habla conmigo!", reaccionó cabreada la canaria mientras Matamoros la atacaba con su indiferencia.

Además, Peñate aprovechó para recriminarle un comentario que realizó en la gala del jueves 28: "Ahora me explicas por qué ayer dijiste que tengo que besar los pies por los que tú pasas, ¿Quién te crees tú que eres? Espero que lo de besar los pies por donde piso no sea por mi novio. Si juegas sucio, yo voy a sacar cosas tuyas, te lo advierto", sentenció.