Kiko Matamoros, muy débil y al borde del abandono en 'Supervivientes 2022': "Estoy al límite"

El estado de salud de Kiko Matamoros empeora a medida que pasa 'Supervivientes 2022', sobre todo, desde que inició su estancia en la Playa Fatal. Con el cuerpo lleno de picaduras y con el estómago funcionando de manera incorrecta, el colaborador de 'Sálvame' se encuentra al límite.

Kiko Matamoros en 'Supervivientes 2022'

Las condiciones a las que todos los supervivientes tienen que hacer frente le han pasado a factura a Matamoros. Además de haber sido acribillado por los mosquitos por todo el cuerpo, se ha sumido en un malestar general que le ha llevado a tener diarrea y a vomitar lo poco que come, quedándose sin fuerzas.

Obligado a tener que estar tumbado la mayoría de tiempo por la falta de fuerzas, su ánimo también ha descendido en la misma medida que su salud. Ante esta situación, sus compañeros se han unido para apoyar y socorrer al colaborador en caso de que sea necesario. Gracias a este acto, Matamoros se ha sentido arropado y ha podido desahogarse. No obstante, Matamoros rechazó participar en la prueba de recompensa que se vivió el 1 de mayo de 2022, pidiendo perdón a la audiencia.

Ha necesitado asistencia médica

El deterioro de la salud de Kiko Matamoros le ha llevado a necesitar asistencia médica: "No tenemos alimento, nada más que un trozo de coco y a las dos horas lo he vomitado. Luego me ha entrado una diarrea de la hostia. [...] Tengo las manos deformadas, en la cara me han hecho un cristo de cojones... Estoy en una situación límite", le confesó al doctor, añadiendo que estaba destrozado y harto de todo.