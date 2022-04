El culturista está nominado junto a Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz y Charo Vega.

Alejandra Castelló

Los concursantes de 'Supervivientes 2022' se van haciendo poco a poco a lo que supone estar varados en Honduras. Divididos en dos grupos, donde unos tienen mejores condiciones que otros, ambos han conseguido hacer fuego en unos pocos días, tal y como vimos en 'Supervivientes: Conexión Honduras', que supuso el debut de Ion Aramendi al frente de estas galas.

El debate trajo consigo el nombre de los primeros nominados, donde uno destacó por encima del resto: Rubén Sánchez Montesinos. El culturista fue nominado en masa por los integrantes de su grupo, y es que parece que no termina de hacerse a la convivencia. Esto provocó una escena en plató protagonizada por Enrique del Pozo, quien salió entre lágrimas al ver cómo sufría su novio. Cuando volvió a entrar, dijo prácticamente llorando que su pareja había sufrido abusos sexuales y bullying por ser homosexual. No obstante, y tal y como analiza Alejandra Castelló en este vídeo, esas declaraciones no tenían nada que ver con lo que se estaba viviendo en la isla.

Es posible que el colaborador de 'Viva la vida' le haya hecho un flaco favor a su novio con ese mensaje victimista. El concursante se enfrenta a Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz y Charo Vega, pues uno de los cuatro será el primer expulsado de la edición, a falta de conocer si finalmente habrá un palafito o un destierro donde se vayan quedando como otros años.