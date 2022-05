Los concursantes de 'Supervivientes 2022' no llevaban ni dos semanas en Honduras cuando comenzaron a surgir importantes roces entre algunos de ellos. Uno de los enfrentamientos más broncos lo han protagonizado Anuar Beno y Juan Muñoz. El cómico se estaba bañando en el mar, lo que despertó el enfado del joven.

Juan Muñoz, en 'Supervivientes 2022'

Cuando su compañero no podía escucharle, Anuar comenzaba a criticarlo: "Me remojo, hablo con el vecino... Vacaciones en Benidorm. Encima se la vive, ¿eh?", le decía a Yulen Pereira. Muñoz terminaba su baño, por lo que Beno encontró el momento perfecto para comenzar la disputa: "¿Cómo van esas vacaciones, Juan?", recriminaba. "Bien, igual que las vuestras", le contestaba el cómico.

"Parece que estás en Benidorm", reiteraba el joven. Muñoz no estaba dispuesto a callarse: "¿Tú no te paseas y no te bañas? No me toques las narices, 'paseo en Benidorm', con la ironía, chaval", se enfrentaba. Beno contratacaba inmediatamente: "No es ironía, estás de vacaciones. Estamos todos aquí reventados y tú paseándote, que si mojándote los huevos...".

Una peineta desata los insultos

"Me estoy duchando, tengo derecho a ducharme", contestaba, enfadado, Muñoz. El humorista aseguraba que el objetivo de Beno no era otro que provocarle para que saltara. Ante los continuos comentarios del joven, terminaba por dedicarle una peineta, lo que hizo estallar a Anuar. "Le vas a sacar el dedo a quien yo te diga, eh... Sinvergüenza. ¿Pero qué cojones haces?", increpaba desde el reality de Bulldog TV.

"Te he hecho una peineta, perdona si te he molestado", tiraba de ironía el cómico. "Venga anda, vete a dar otro paseo, fracasado. No te falto el respeto porque eres una persona mayor", se excedía Beno. Muñoz daba por zanjada la discusión y se retiraba, no sin que su compañero le dedicara unas últimas palabras: "A seguir con los paseos, caballero. Ahora le doy el taca taca para que siga paseando y no le cueste tanto", decía.

Marta Peñate también se enfrenta a Kiko Matamoros

Una de las relaciones más problemáticas de la edición es la de Marta Peñate y Kiko Matamoros. En equipos diferentes, los concursantes terminaron enfrentándose por las palabras escritas en un pergamino. "Aprende a leer primero", le decía él. "Yo, leer, sé leer perfectamente, y comprensión también tengo. Si estás moribundo y muerto de hambre no es mi problema. Se valiente, ven aquí y habla conmigo", retaba la canaria.