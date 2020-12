'Anatomía de Grey' sorprende con el regreso de otro querido personaje

'Anatomía de Grey' no deja de sorprendernos. Después de dejarnos con la boca abierta con el regreso de Patrick Dempsey como Derek Shepherd en el arranque de su decimoséptima temporada, el drama médico vuelve a tirar de nostalgia en "You'll never walk alone" y nos ha regalado un nuevo reencuentro con un personaje muy querido.

T.R. Knight retoma su papel como George O'Malley en 'Anatomía de Grey'

Con Meredith (Ellen Pompeo) aún luchando contra el COVID-19 y durmiendo gran parte del día, la ficción volvió a adentrarse en su último episodio en el mundo de sus sueños, el mismo en el que su marido la recibió a orillas de una playa hace semanas. Sin embargo, esta vez su viaje onírico la ha llevado hasta otro rostro muy familiar. Y es que al acercarse a la torre de vigilancia se encuentra nada más y nada menos que con George O'Malley (T. R. Knight).

George fue uno de los compañeros de Meredith en sus primeros días como interna en el hospital llamado por aquel entonces Seattle Grace Mercy West y, durante las cinco primeras temporadas, fue uno de sus mejores amigos. Knight no había aparecido en la serie desde la impactante muerte de su personaje, que fue arrastrado debajo de un autobús después de salvar a un extraño en el último episodio de la quinta temporada.

Una conversación pendiente

Durante el episodio de esta semana, George y Meredith se pusieron al día. Hablaron de sus hijos, a los que él afirma visitar de vez en cuando, de si se puede decidir si quieres morir o regresar, y del dolor que provocó le su muerte. Meredith, además, tuvo la oportunidad de decirle a su viejo amigo que su sacrificio fue un ejemplo de heroísmo para todos, algo que se podría extrapolar con la heroica tarea de muchos sanitarios durante la pandemia.

Knight publicó en su Instagram un mensaje de agradecimiento junto a una bonita fotografía del rodaje: "George O'Malley siempre reclamará mi corazón. Gracias a Ellen, Chandra, Jim, Krista y todas la caras familiares por compartir una vez más vuestra preciosa luz".