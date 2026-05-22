'Anatomía de...' regresa este domingo a laSexta con Jesús Gil, el Donald Trump de Marbella

Por Fidel Conejero |

'Anatomía de...' ya tiene fecha para su regreso a laSexta. El programa presentado por Mamen Mendizábal estrenará su cuarta temporada el próximo domingo 24 de mayo en prime time y lo hará poniendo el foco en una de las figuras más polémicas y mediáticas de la España de los noventa: Jesús Gil.

La nueva entrega analizará el ascenso del constructor y expresidente del Atlético de Madrid, convertido durante años en uno de los personajes más poderosos y controvertidos del panorama político y televisivo español. El formato repasará cómo Gil pasó de empresario a fenómeno mediático y líder político a través del Grupo Independiente Liberal (GIL), hasta el punto de generar preocupación en las más altas esferas del Estado.

El programa analizará cómo Gil llegó a preocupar al Estado

El episodio abordará especialmente el momento en el que Jesús Gil expandió su influencia política más allá de Marbella. Tras conquistar distintas alcaldías andaluzas, su desembarco en Ceuta y Melilla en 1999 hizo saltar todas las alarmas dentro del Gobierno central.

El programa planteará cómo las instituciones llegaron a considerar que elde Gil podía convertirse en una. De hecho,comparará su figura con fenómenos populistas internacionales como, destacando su forma decon parte de la ciudadanía a través de un

Para reconstruir aquel contexto político y social, Mamen Mendizábal contará con testimonios de figuras relevantes de la época como Celia Villalobos, exministra y exalcaldesa de Málaga, o Cristina Almeida, exdiputada de Izquierda Unida.

Momento de 'Anatomía de...' con Jesús Gil

Testimonios, amenazas y el fenómeno mediático de Jesús Gil

La investigación también profundizará en el enorme impacto mediático que tuvo Jesús Gil durante los años noventa, convertido en uno de los personajes más presentes en televisión y en la prensa del corazón y política.

El episodio incluirá además el testimonio del periodista de investigación Antonio Rubio y del corresponsal de El Mundo en Marbella, José Carlos Villanueva, quien llegó a sufrir amenazas relacionadas con sus informaciones sobre el dirigente marbellí.

Junto a ellos participará también el periodista y experto en cultura pop Alberto Rey, encargado de analizar cómo Jesús Gil terminó convirtiéndose en un personaje televisivo único en la historia reciente de España.

Una temporada con Lola Flores, Homo Zapping o la ruta del bakalao

Más allá del episodio dedicado a Jesús Gil, la cuarta temporada de 'Anatomía de...' volverá a apostar por historias muy reconocibles de la cultura popular y política española. El programa contará además con la participación de rostros conocidos como Paco León, Matías Prats, Josep Borrell, Chimo Bayo, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, María Barranco, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Carmen Calvo, Susanna Griso o Nuria Roca, entre otros.

A lo largo de la temporada, el formato de Atresmedia abordará temas tan mediáticos como el fenómeno televisivo de 'Homo Zapping', los recordados Premios Goya del "No a la guerra" en 2003, los problemas de Lola Flores con Hacienda o la figura de Luis Alfonso de Borbón, conocido como el "rey sin trono".

La nueva tanda de episodios también repasará otros acontecimientos muy ligados a la cultura popular española, como el final de la ruta del bakalao, el secuestro del doctor Iglesias Puga "Papuchi", padre de Julio Iglesias, o el mediático momento en el que la baronesa Thyssen se encadenó a un árbol en 2007.