Andrea Duro y Angy sobre 'Física o Química' y sus compañeros: "Nuestra relación ha mejorado con la madurez"

'El hormiguero' reunió el 13 de enero a dos de las actrices más míticas de 'Física o química': Andrea Duro, cuyo personaje es el motivo del reencuentro de Atresplayer Premium, y Angy Fernández. Juntas, salvo por el pequeño detalle de que esta última tuvo que entrar por videollamada en el programa, hablaron de todo lo que ha supuesto volver a una serie que les ha cambiado la vida.

Andrea Duro, Angy Fernández y Sandra Blázquez en 'FoQ: El reencuentro'

Cuando se les preguntó qué supuso 'Física o Química' en sus vidas, ambas se mostraron agradecidas e ilusionadas: "Me presenté al casting y nunca pensé que iba a haber un antes y un después, la serie me enseño un oficio, una pasión por la interpretación que entonces no conocía", comentó Andrea Duro. Sin embargo, mientras que ella se presentó al casting a probar suerte, su compañera Angy recibió una llamada tras participar en 'Factor X': "Yo salí de un talent show para cantar, me cogieron y la gente se sorprendió", apostilló.

Durante la entrevista, Pablo Motos se preguntó si una serie de estas características se podría hacer hoy en día. Las actrices comentaron, sin lugar a dudas que 'FoQ' fue una producción irreverente capaz de tratar temas sin tapujos ni complejos, como el sexo, las drogas o las relaciones adolescentes: "Creo que tenía cosas fuertes, pero, tristemente, siguen pasando y hay que visibilizar esas situaciones, la serie ayudó mucho a eso", concluyó Fernández.

Entrevista marcada por el covid-19 y sus experiencias en el instituto

'Física o Química' no fue el único tema de conversación de la noche. Angy no pudo acudir a plató por haber dado positivo en una PCR la misma mañana del programa: "Soy una afortunada, sólo he tenido fiebre un día y he perdido el olfato y el gusto", dijo. Sin embargo, con el paso de los minutos, las anécdotas comenzaron a aflorar y Barrancas consiguió arrancarles dos confesiones: ambas fumaron dentro de sus centros escolares e incluso llegaron a falsificar la firma de sus padres.