Así ha acabado 'FoQ: El reencuentro' con el día de la boda de Yoli y desvelando quién es realmente Nando

Cuando Atresmedia anunció el regreso de 'Física o química' como 'FoQ: El reencuentro', todos los fans celebraron esta gran noticia, aunque lamentaron que tan solo fuera dos capítulos. Eso sí, sigue habiendo esperanza, pues visto el éxito de la acogida, el grupo mediático ya anunció en la presentación que no descartaba hacer más entregas especiales como las que hemos podido disfrutar con esta miniserie.

El primer capítulo se estrenó el 27 de diciembre de 2020, mostrando cómo muchos de los alumnos (y alguna profesora) del Zurbarán se reencontraban tras varios años para asistir a la boda de Yoli con Oriol. Paula volvía a ver a Gorka y a Jan; Alma se había convertido en influencer; Cova aparecía sin Julio; Ruth no podía acudir porque estaba en Tokio y... lo más esperado: el episodio terminaba con Yoli acudiendo a la habitación de Cabano para pasar una apasionada noche. Con eso nos quedamos en aquel momento los espectadores, acompañado de un avance en el que Gorka comentaba: "¿Os imagináis que en realidad Yoli y Cabano están liados, Ruth lo sabe y por eso no ha venido, y se van a escapar los dos juntos? Bah, no creo".

Y llega la boda. ¿Novia a la fuga?

Cabano, amenazado por Oriol, en 'FoQ: El reencuentro'

Pero por fin se ha estrenado este desenlace que, sin lugar a dudas, deja con ganas de más. Llega el día de la boda y a Oriol se le informa desde la recepción del hotel que el anillo de su prometida ha aparecido en la habitación de Cabano, por lo que el novio le amenaza y obliga a que se largue inmediatamente de allí: "Sé un buen amigo de Yolanda y encárgate de que no vuelva a mirarte a la cara". Oriol ya había demostrado no ser el chico bueno que parecía en un inicio.

Tras este momento, Cabano decide marcharse momentos antes de la boda, pero es justo durante el enlace cuando todos los amigos se enteran de que Cabano se ha marchado por culpa de Oriol, por lo que deciden boicotear la boda. A este momento también se suma Nando, quien hace un discurso recordando los consejos que ella le daba y demostrando que se estaba equivocando. Es precisamente en ese instante cuando ella se da cuenta del error que estaba a punto de cometer, se suelta el moño, se levanta del altar y se junta con sus amigos en busca de Cabano, dispuesta a iniciar una relación. Además, descubre que tiene la aprobación de Ruth, algo que ella necesitaba para comenzar algo con él.

¿Quién es realmente Nando (Javier Calvo)?

En el primer capítulo, Yoli se encontró con su weeding planner que era idéntico a Fer, pero se llamaba Nando. Poco a poco, la protagonista se estaba volviendo loca porque nadie más le veía, pero se tranquiliza al conocer que David también le ha visto. Sin embargo, es en esta conversación conde ella se da cuenta que es una ilusión de ellos dos, de las personas que más querían a Fer y que, por supuesto, desearían que allí estuviera en ese día.

Yoli y Fer (o Nando) en Cabano, en 'FoQ: El reencuentro'

Al ser un fantasma, Fer se ha enterado de la infidelidad de su amiga y ambos tienen una conversación. "Tú me imaginas cómo sería yo a los 30 años", le explica él, quien a su vez trata de abrirle los ojos, demostrándole que está enamorada de Cabano y que Oriol, con quien se va a casar, no le gusta nada. De este modo, el personaje de Javier Calvo actúa como su Pepito Grillo dándole consejos para ayudar a tomar la decisión correcta.

David y Fer (que ya no disimula llamándose Nando) tienen una última conversación. Recuerdan su relación, sus errores, y descubren que ahora les iría bien de mayores, pero "yo ya no estoy aquí", le recuerda Fer. Aun así, David se niega a romper. "Estamos juntos, pero te doy permiso para que me pongas los cuernos, para que te enamores de otro, pero prométeme que vas a vivir todo lo que no hemos podido vivir juntos. Prométeme que te vas a olvidar de mí", le pide Fer, pero su novio le dice que eso último no va a pasar nunca. Tras un beso entre amos, él se difumina en el paisaje.

Los amoríos de Paula, Jan, Gorka y Alma

Paula está hecha un lío: no sabe si darle otra oportunidad a Gorka o si empezar algo nuevo con Jan. Lo que ella no sabe es que la noche anterior estuvieron juntos Alma y Gorka en la habitación con unas copas de más. Evidentemente, Paula se acaba enterando y arrancan una fuerte discusión. Alma se rompe y descubre su mayor secreto: su relación con Roque va mal, ella no acepta haber fracasado y por eso en las redes muestra que tiene una vida perfecta.

Paula se va destrozada y Jan le sigue para decirle que siempre va a estar ahí para todo lo que necesite. No obstante, ella ya ha tomado la decisión que quería: "No puedo estar contigo; quiero estar con una persona con la que no he estado nunca. Ahora sé que a la única persona a la que se tiene que querer soy yo. Voy a estar sola y voy a estar bien", asegura la joven ante su amigo.

De una boda sale otra boda

Cova y Julio, recién prometidos, en 'FoQ: El reencuentro'

Las cosas entre ellos no estaban muy bien desde que Julio le pidió matrimonio en un momento no muy oportuno para Cova. Por este motivo, él no ha acudido a la boda hasta el último momento, cuando ambos pueden tener una conversación a solas después de llevar tiempo separados. Ella le hace ver que tienen que hacer las cosas cuando ellos quieran, no porque vean que el resto de personas lo hace.

Todo va bien, hasta que el presidente del partido llama a Cova para decirle ofrecerle un importante puesto. Julio ve que la conversación va para largo por lo que se dispone a marcharse, pero cuando ella se da cuenta, le lanza el móvil para frenarle, demostrando que él es lo más importante. "Estoy loca por ti, idiota (...) Siempre hemos hecho las cosas diferente. Las hemos hecho a nuestra manera, no como tenían que ser. Y seguimos así". Por ello, Cova saca el anillo y es entonces cuando ella le pide matrimonio y él acepta. Como dice el dicho: de una boda siempre sale otra boda.