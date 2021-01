Atresmedia rectifica e incluye a Carlos Montero en los créditos de 'FoQ: El reencuentro'

El estreno del primer capítulo de 'FoQ: El reencuentro' en Atresplayer estuvo marcado por la nostalgia de los fans, el colapso de la plataforma y el cabreo de Carlos Montero, creador de la idea original, por no aparecer en los títulos de crédito. El creador y guionista de otras series de gran éxito, como 'Élite' o 'El desorden que dejas', manifestó en Twitter su indignación por no ver reconocido su talento y su trabajo: "Sin mí nada existiría, pero allá ellos".

Carlos Montero, creador de 'Física o química'

Muchos compañeros de profesión, como guionistas o críticos de televisión, se unieron a las quejas de Montero y afearon el gesto de Antena 3, además de pedir que se reconociera el trabajo de los creadores y guionistas. De hecho, el tuit del creador ya ha superado la barrera de los 20.000 likes. ALMA, el mayor sindicato de guionistas de España, calificó el gesto de la cadena y las productoras como "vergonzoso" y recordó que fue Montero quien consiguió hace doce años con el estreno de 'Física o química' que las series tuvieran en los créditos una cartela que indicase por quién habían sido creadas.

Tras el revuelo generado en redes sociales, Antena 3 ha rectificado y finalmente Montero sí que aparece en los títulos de crédito del reencuentro como "basado en los personajes creados por", pero lo hace en el segundo y último capítulo, que se ha estrenado este domingo 3 de enero. Se reconoce así la autoría de Montero, que también denunció que la cadena no le había informado que iban a recuperar su idea original: "Nunca hicieron la llamada para preguntarme. Y llevo con el mismo teléfono y mail más de veinte años. Y que ahora no me pongan en los créditos es la prueba de lo que les importaba...".

Montero no creía que llegaría la rectificación

En un primer momento, Montero estaba convencido de que, pese a las críticas, Antena 3 no tenía intención de rectificar en su error, como le confesó por Twitter a uno de los creadores de 'Aquí no hay quien viva', Alberto Caballero. "Se ve que no tienen intención de remediarlo", lamentó Montero en respuesta a un tuit del sobrino de José Luis Moreno en el que este ironizaba con la actitud de la cadena: "El agradecimiento de Antena 3 con los creadores que les han dado éxitos es legendario".