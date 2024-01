Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 9 de enero, Telecinco inauguró la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' con cinco nuevas parejas protagonistas y veinte nuevos solteros. Entre ellos, destacó especialmente Andrea Bueno, la más joven de toda la historia del reality y pareja de Álvaro Álvarez, quien protagonizó el primer arrebato de la edición en plena ceremonia de los collares.

Andrea patea el mobiliario en 'La isla de las tentaciones 7'

, adelantaba Andrea, al iniciarse la entrega de collares por parte de las solteras a los chicos, entre ellos su novio, después de que los solteros hicieran lo mismo con ella y sus compañeras. Tras una breve espera,, quien explicó que entregaba el collar a "la persona con la que más he conectado", a la que definió como "madura" y "sincera", antes dey darle dos besos.

"¿Te ríes?", cuestionaba Andrea, con una irónica sonrisa, ante su desconcertado novio. "¿Quién se ha reído?", replicó el aludido, momento en el que la malagueña decidía ponerse en pie y abandonar el lugar, sin rumbo. "No sé ni para dónde mierdas voy", soltaba Andrea, antes de propinar una patada a una de maceta cercana con un grito de enfado. "¡Lo estaba viendo desde primera hora! ¡Estaba viendo que, en vez de mirarme a mí...! Solo me quiero ir a mi casa", protestaba la malagueña, al borde del llanto.

"Mira qué regalo"

Mientras, Sandra Barneda quiso saber si Álvaro entendía "la reacción de Andrea", ante lo que recibió una respuesta negativa: "No entiendo que se ponga así. Hemos venido a tentarnos y a demostrar que la respeto. Estoy un poco rayado". "Hoy era mi cumpleaños, mira qué regalo", comentó el malagueño ante las cámaras, antes de confesar que "quería ver a mi chica sonriéndome".

Asimismo, Álvaro admitió que "le he dado motivos" para dudar de él "al principio de la relación": "Desde que pasó lo que pasó hasta hoy, no la he fallado. Ella tiene sus miedos y eso lo tiene que cambiar". "Me voy con una sensación de tristeza. Creo que es un poco egoísta por su parte cómo está siendo conmigo. Quiero que se deje llevar, que disfrute, que vea que estoy por ella. Espero que todo salga bien", manifestó el malagueño, al abandonar la ceremonia sin que Andrea hubiera vuelto.