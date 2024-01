Por Beatriz Prieto |

La primera entrega de 'La isla de las tentaciones 7' concluyó con un inesperado giro: Roberto Aranda, novio de Alba Casillas, anunciaba su deseo de abandonar el reality tras haber pasado solo dos noches en su villa con sus compañeros. La duda sobre si dicha decisión se haría o no efectiva no tardó nada en resolverse, puesto que el adelanto del segundo programa ya mostró a la pareja sustituta, que el equipo del formato presentó en sus redes: Álex y Marieta.

Álex se deja lamer el pecho en el adelanto del segundo programa de 'La isla de las tentaciones 7'

. Sin embargo, dado que Marieta estaba ya enamorada de él, cuando le confesó en un mensaje que era "su amor platónico",. Finalmente, tras un viaje con su familia, Álex se decidió a romper con su pareja para iniciar una relación formal con Marieta.

Ambos llegan a 'La isla de las tentaciones' con 23 años, procedentes de Elche, con un año y medio de relación a sus espaldas, aunque solo seis meses han sido pareja "oficial". Además, tal y como adelantan desde el programa, esta nueva pareja llega al reality con tres objetivos, en caso de superar juntos la experiencia: vivir juntos, tener un perro y formar una familia con tres hijos.

¿Sobrevivirá la relación?

A pesar de dichos deseos, el adelanto del segundo programa no fue precisamente halagüeño: en él se veía a Álex disfrutando de que una de las solteras le lamiera el pecho, mientras sus compañeros comentaban que "el nuevo va a durar nada" sin caer en la tentación. "Más te vale que lo quites todo", animaba por su parte el valenciano, a la soltera. Asimismo, el novio de Marieta dejaba claro, al hablar de su pareja, que "en caso de que me la liara, yo ya he acabado aquí". Unas breves imágenes en las que Álex ya apuntaba, en sus primeras horas en la villa, a acercarse mucho más a las solteras que Rober.