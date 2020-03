Andrea ('La isla de las tentaciones') enumera todas sus operaciones y retoques estéticos

A comienzos de año, Andrea Gasca se hizo famosa en 'La isla de las tentaciones' tras su apasionado romance con Óscar y la consecuente infidelidad a su hasta entonces novio Ismael Nicolás. Desde entonces, la joven se ha convertido en toda una "influencer" sobre consejos de belleza y lifestyle.

Andrea habla de sus retoques estéticos

Ahora, a través de la web de Telecinco, Andrea ha confesado cuántas veces ha pasado por quirófano, dejando claro que está "súper a favor" de los retoques estéticos y las operaciones, eso sí, "siempre y cuando no se convierta en una obsesión". La joven entiende que se trata de una oportunidad cuando "tienes un complejo o algo de ti que no te gusta". En su caso, han sido varias las ocasiones.

Para empezar, ha señalado los retoques más leves, como uñas, pelo y pestañas. Andrea ha afirmado que no lleva extensiones, pero lo suyo le ha costado: "Me costaba mucho que me creciera el pelo y yo soy súper obsesionada del pelo largo, he estado un año y pico sin cortármelo". Con todo, ha explicado que apenas se maquilla para salir a la calle: "Soy súper perezosa, en el día a día solo me pongo pintalabios, con las pestañas postizas ya no necesito rimmel".

Los detalles de su operación de pecho

En cuanto a los retoques más importantes, Andrea ha asegurado que los cuenta con los dedos de una mano: "Me puse un vial de hialurónico en los labios para darle volumen, sobre todo al labio de arriba". En la frente usó "baby botox" para disimular las marcas de expresión. Y es que, según la "influencer", "con 25 años estamos en una edad que ya hay que prevenir". Lo que no se ha retocado, al menos de momento, son los pómulos: "Me lo dicen mucho, pero no. De hecho, me veo poco pómulo".

Por último, se ha referido a la operación por la que más le preguntan sus fans. Se operó del pecho hace 3 años, cuando tenía 22: "Llevo 325 gramos en cada pecho y me ha quedado una 90 B, ni poco ni un montón", ha explicado. Las prótesis son anatómicas, que le han dejado un resultado más natural y que eran las más indicadas para su cuerpo, siguiendo las recomendaciones del cirujano porque "partía de muy poquito pecho, de prácticamente nada", ha reconocido.