Christofer apunta que la vida de Fani guarda episodios más sórdidos que la desaparición de su madre

Christofer Guzmán se sometió al polígrafo de Conchita en 'Sábado deluxe' para resolver algunas dudas acerca de la vida de su prometida, Fani Carbajo. Entre las cosas que la máquina de la verdad confirmó se encontraba el triste episodio que ya había narrado la pareja en el pasado: juntos tuvieron que buscar por Madrid a la madre de la concursante de 'Supervivientes 2020', que desapareció de manera repentina y con la que tenía una relación muy distante.

Jorge Javier Vázquez resaltó lo insólito de la situación y quiso saber qué episodio había sorprendido más a Christofer de la vida de su novia, pero el participante de 'La isla de las tentaciones' no se mostró dispuesto a contar de que se trataba "por respeto a ella, a su madre y a sus familiares". Kiko Matamoros le preguntó entonces si había un episodio más sórdido que el de la desaparición de la madre de Fani, a lo que Christofer contestó que sí y que había tenido lugar durante su infancia.

"No ha tenido una vida fácil", explicó muy serio el invitado, que no quiso entrar en detalles sobre este episodio. También reconoció que no sabe si Fani estará dispuesta a sentarse algún día en un plató de televisión a contar las duras situaciones que vivió durante su infancia y adolescencia, porque "es un tema que ella lleva muy dentro". Pero sí que afirmó una cosa con seguridad: ha perdonado a Fani por el amor que siente por ella, no por su dramático pasado familiar.

También ha asegurado que su novia "va a alucinar" cuando salga del reality de supervivencia y vea cómo su hermana Raquel, con la que no mantiene una buena relación, se ha paseado por los programas de Mediaset aireando sus intimidades. Una actitud que no le ha sentado nada bien a Christofer: "A mí me ha parecido vergonzoso que la hermana haya salido cuando Fani no está delante".

Sobre la infidelidad: "No lo voy a olvidar"

Christofer afirmó que había perdonado la infidelidad de Fani con Rubén, pero el polígrafo se encargó de desmentir tal afirmación. Fue entonces cuando, muy serio, el chileno afirmó que era imposible desterrar ese recuerdo de su mente: "No lo voy a olvidar". El entrevistado explicó que verbaliza estos sentimientos y que habla del tema con su pareja. Para evitar que se hundiera pensando en este recuerdo tan doloroso, Jorge Javier cambió el tema de conversación y le preguntó si era muy sexual. "Por mí todos los días", contestó Christofer. "Y por mí también", respondió el presentador entre risas.