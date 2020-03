Fani recuerda su infidelidad a Christofer en 'La isla de las tentaciones': "Jamás va a volver a pasar"

Fani Carbajo se convirtió en una de las participantes de 'Supervivientes 2020' gracias a su polémico paso por 'La isla de las tentaciones'. Después de haber sido infiel y romper con Christofer Guzmán durante su paso por el reality, la pareja volvió a retomar la relación una vez de regreso en España. Desde entonces su amor se ha fortalecido hasta tal punto que la pareja ha decidido comprometerse. Por el momento, la boda tendrá que esperar pues Carbajo aún sigue en Honduras después de ser salvada por el público en varias nominaciones.

Fani Carbajo en 'Supervivientes 2020'

El tiempo en 'Supervivientes' hace que los concursantes reflexionen mucho sobre su vida y eso le ha ocurrido a Fani. José Antonio Avilés es experto en sacar los temas de fuera y esta vez lo ha hecho con la prometida de Christofer, a quien le ha recordado el "affaire" que mantuvo en el resort de República Dominicana con Rubén Sánchez. A pesar de haber firmado la paz con el actual tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' la concursante continúa echándole la culpa de lo que ocurrió: "Estaba veinticuatro horas diciéndome cosas que no eran. Me dejé llevar", explicaba la superviviente.

La madrileña tiene claro que "no va a volver a pasar" y que se arrepiente muchísimo: "Estaré toda la vida arrepentida". Eso sí, admite que la situación les ha dado una segunda oportunidad y que no se imagina su vida sin Christofer: "Con todo lo que ha pasado, que me pida matrimonio y me regale un anillaco... Yo no voy a volver a perder a mi familia por el puñetero error que cometí", ha concluido la superviviente.

Christofer, en su defensa frente a las críticas de Suso

Tras ver el vídeo en el que Fani recordaba la mayor crisis que ha vivido con su pareja, Jordi González le preguntó a Christofer si veía a su prometida con posibilidades de ganar el concurso. En ese momento Suso Álvarez interrumpía al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' para dejar claro que la próxima expulsada del programa debía ser la madrileña ya que considera que no está haciendo nada en Honduras solo "meter mierda" a los compañeros. La pareja de Carbajo aseguraba que era mejor ver a una concursante como ella que "una historia que no se cree nadie", refiriéndose a la relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi, quienes también están en la palestra y Suso, por el momento, los está apoyando.