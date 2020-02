Andrea ('La isla de las tentaciones') estalla contra la novia de Ismael: "Cómprate un espejo, guapa"

Desde que Andrea -la soltera- entrase en juego al entablar una incipiente relación con Ismael en 'La isla de las tentaciones', Andrea -la hasta ahora pareja de Ismael- no ha parado de meterse con ella. En las hogueras ha respondido a los vídeos con ataques hacia la "amiga especial" de su novio: "Vaya cuadro" o "me parece feísima" fueron algunos de los comentarios. No ha sido la primera vez, ya que también había criticado anteriormente a otras chicas con las que Ismael había tenido más trato.

Guerra abierta entre Andrea Gasca y Andrea "la rubia"

"Si me cambia por algo peor, me da risa. Me decepciona y me molesta, pero siento que él me está cambiando por algo peor. Estos labios tan bonitos no pueden besar a Ismael después de besarse con ese cuadro", llegó a decir Andrea Gasca. Por alusiones, Andrea "la rubia" ha respondido tajante al ver en directo el programa del pasado martes: "Si me muerdo la lengua, reviento".

"Es que de verdad, me parece surrealista" fue la primera reacción de la aludida ante los insultos. "¿Y que me llames fea? Por favor, ¿te puedes mirar tú al espejo? Gracias", remató en tono jocoso. "Y si no, en vez de tantas coronas, cómprate un espejo, guapa, y te miras". También opinó sobre la relación de ambos en el transcurso del reality: "Me parece de coña que digas que yo soy mucho peor cuando tú desde el primer día que has puesto el pie en esa isla le has faltado el respeto a él". En cuanto a la opinión de su tocaya sobre su acercamiento a Ismael: "Yo quizás le he dado todo lo que tú no le has dado en un año de relación, que es respeto, que le valoren y le quieran bien".

Andrea ataca, pero también disfruta

Mientras se siente molesta por los múltiples ligues que Ismael ha tenido en su villa, ella no ha dejado de vivir su experiencia al máximo. Desde el inicio tuvo una fuerte conexión con Óscar y ambos dieron rienda suelta a la pasión en repetidas ocasiones. Unos vídeos que Óscar vio junto a sus compañeros. Con todo, y a falta de una conversación pendiente, sigue considerando a Ismael su novio.