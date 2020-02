El tenso reencuentro de Christofer y Fani en 'La isla de las tentaciones': "No la veo arrepentida"

La noche del martes 4 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que Christofer Guzmán y Fani Carbajo tuvieron la oportunidad de reencontrarse en la segunda hoguera de la confrontación de la edición. Una oportunidad que brindó el programa después de que el primero manifestara su necesidad de charlar con su pareja tras las imágenes que había visto de ella con Rubén. "Ya no puedo más con la situación, necesito explicaciones", confesó el participante.

Fani y Christofer evitan cruzar las miradas durante su reencuentro en 'La isla de las tentaciones'

"Creo que estoy preparado, pero tengo mucho miedo", confesó el participante, ante la inminente cita con su pareja, de quien reconoció que "sé que cabe la posibilidad de que no acuda a la cita, pero que menos que te presentes y des la cara". "Mis sentimientos hacia Chris han variado. Le quiero, pero no sé realmente si él ahora mismo es el hombre de mi vida", admitió por su parte Fani, antes de la cita, minutos en los que ambos fueron arropados por los habitantes en las distintas villas. "Se me hace difícil que se enamore de otra persona en tres días. A mí no se me olvidan los siete años en tres días", opinó Christofer quien, al comenzar el reencuentro con su pareja, rompió el silencio con un seco "qué pena". "Qué rápido se te va el amor, ¿no?", le lanzó a Fani. "He hecho lo que sentía. ¿Qué quieres que te diga?", replicó la aludida, ante lo que su pareja señaló que "no estás enamorada de mí". "Me he dado cuenta de que no", confesó Carbajo.

"Me ha hecho ver cosas y sentir cosas que no sentía contigo", admitió Fani, cuando Christofer le planteó si creía que Rubén "de verdad te quiere", tras lo cual la participante criticó de su pareja que "tienes un carácter apagado con el que me ha ido apagando". "Me he dado cuenta de que necesito un hombre a mi lado", añadió Fani, ante lo que Christofer saltó señalando que "estoy flipando con tu actitud". "Soy un hombre de los pies a la cabeza. Creo que está intentando justificar sus actos", defendió Guzmán, a solas ante las cámaras, donde criticó el hecho de que Fani "me ha estado engañando" y "ni siquiera me ha respetado aquí delante de toda España". "No estoy enamorada de Rubén, pero me gusta estar con él", explicó Carbajo, durante la tensa conversación, donde reprochó a su pareja que "tenía ganas de verlo para explicarme, pero veo que no me entiende". "Yo no le odio, quiero lo mejor para él", aseguró Fani, tras lo cual Mónica Naranjo quiso saber qué era ella para Christofer. "Para mí Fani lo era todo, sea para lo bueno o para lo malo", admitió el participante, entre lágrimas, antes de confesar que, a la hora de perdonarla, "mi cabeza dice que no, pero mi corazón dice que sí".

"¿Tan mal me he portado contigo?"

Fani, apenas incapaz de aguantar la risa durante su reencuentro con Christofer en 'La isla de las tentaciones'

"Llevo toda mi vida pensando en los demás. Necesito pensar en mí por una vez en la vida, eso no significa que sea mala persona o que no le quiera", aclaró Fani ante las cámaras, llorando. La participante tuvo ocasión de ver ciertas imágenes con Rubén, junto a Christofer, quien reconoció que "no me apetece verlas". "¿Para qué me has hecho venir aquí entonces? Es que es absurdo", le reprochó entonces Carbajo, molesta. "Contra eso no puedo hacer nada. La conozco y no la veo arrepentida", declaró Christofer, tras repasar algunos momentos que había visto de su pareja, quien en ciertos momentos apenas pudo contener la risa ante el desconcierto de Guzmán. "Lo que he hecho ha sido a sabiendas de que iba a tener consecuencias", reconoció Fani. "¿Por qué no me has guardado un respeto? Solo te habría pedido eso", le echó en cara, dolido, Guzmán, antes de asegurar que "me has roto, creo que no me merecía ese daño gratuitamente".

"¿Tan mal me he portado contigo?", insistió Christofer, quien le reprochó a su pareja que ni siquiera se hubiera contenido cuando lo había visto mal. "Encontrar un chico que me quiera como él me quiere es muy complicado. Sé que he sido yo la que le ha fallado", reconoció Fani, ante las cámaras, tras lo cual se emitió el momento en el que, tras ver más imágenes, Christofer le pidió quitarse el anillo. Una tensión que alcanzó un punto álgido cuando el participante vio que su pareja y Rubén habían mantenido relaciones. "Eres mala. Eres muy mala", criticó Christofer, tras lo cual confesó sentir "indiferencia" y estar "decepcionado". "He sufrido lo que nunca en mi vida, pero ha llegado un punto en el que no me salen las lágrimas", declaró el participante, tras lo cual admitió sentir asco. "Si te digo la verdad, me he quitado un peso de encima", añadió el participante, quien reconoció ante su pareja que "me das mucha vergüenza" y, ante las cámaras que, a pesar de todo, "en el fondo la sigo queriendo".