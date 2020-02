La tajante respuesta de Andrea a los que la critican por 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones', el reality revelación de la temporada en Mediaset que cuenta con Mónica Naranjo como presentadora, nos está regalando infinidad de momentazos y es que las tramas no dejan de desarrollarse en cada una de las entregas. Además, el espacio ha dado a conocer a nuevos personajes que ha entrado de pleno en el "universo Telecinco". Una de ellas es sin duda Andrea, que entró al reality con Ismael como pareja, pero que por lo que parece o saldrá soltera o con nuevo amor. La chica ha dado rienda suelta a su atracción por uno de los solteros y ya nos ha regalado varios "edredonings", que evidentemente han sido comentados por todos en redes sociales.

Andrea en 'La isla de las tentaciones'

Los comentarios sobre su actitud no han sido precisamente positivos y es que muchos internautas no han dudado en criticar que le esté siendo infiel a su pareja con Óscar sin tener remordimiento alguno por sus actos. Lejos de sentirse mal, la chica no ha dudado en besarse, meterse en la cama con el chico y presumir de ello en todo momento, algo que ha indignado a muchos fans del programa. Pero la cosa no ha quedado ahí, y es que Andrea tampoco ha dudado en cargar contra su novio por sus besos con la soltera Andrea. En un mensaje que le mandó al chico en la última entrega emitida, esta afirmó que "he visto muchas actitudes tuyas que no me han gustado nada (...) no eres natural, no eres la persona que yo conocí fuera y por eso me he sentido traicionada".

Como tanto ella como los solteros no pueden aparecer por ahora en espacios de televisión, la chica ha querido responder a todos estos comentarios en sus redes sociales. En una imagen que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, ha escrito: "Si me conocieran de verdad más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí. Pero me quedo con lo positivo, que la opinión de la gente que sí me conoce es buena y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo que también son muchos. Os quiero". De esta forma, la chica ha querido desmarcarse de las críticas, ha dejado claro que de lo que se le acusa no corresponde con su actitud y ha afirmado que se encuentra perfectamente a día de hoy.

¿Ismael ha estado con hombres?

Su novio Ismael ha estado de actualidad en los últimos días y no solo por lo que ha sucedido en 'La isla de las tentaciones'. Rafa Martín, conocido en la televisión por ser el entrenador personal de 'Sálvame', ha afirmado en 'Socialité que mantuvo una relación muy estrecha con el chico. "Ismael y yo nos conocemos virtualmente hablando y unos meses más adelante nos conocemos ya personalmente. Y es en ese momento cuando empezamos a mantener una buena relación, que fue a más, a más y a más, hasta que paso lo que pasó", afirmó, dejando en el aire una posible relación sexual entre ambos.