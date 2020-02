Fiama amenaza con abandonar 'La isla de las tentaciones' al verse salpicada por un posible pacto con Álex

El martes 4 de febrero, Cuatro emitió la octava entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que Christofer Guzmán abandonó el programa tras su tenso reencuentro con Fani Carbajo, que concluyó con la ruptura de su relación. Además, la tensión se apoderó también de la villa de las chicas, después de que Lewis, uno de los solteros, destapara un supuesto acuerdo entre Álex Bueno y Julián, que apuntaba a la posible participación de Fiama Rodríguez. Una declaración por la que la participante acabó estallando al verse salpicada por las sospechas y acabó haciendo la maleta.

Susana comparte sus sospechas de montaje con Fiama en 'La isla de las tentaciones'

"Hay dos personas, sobre todo aquí, que son lo más falso del planeta", declaró Susana Molina, durante una conversación con Adelina Seres y algunos de los chicos de la villa, que apuntaron de forma acertada a Fiama y Rubén, de quien Molina ya había criticado el hecho de que apostara por quedarse en el programa incluso si Fani abandonaba la isla tras su cara a cara con Christofer (algo que no sucedió), a pesar de su más que estrecha relación. La participante desveló entonces que su desconfianza venía por unas palabras que había lanzado Julián, uno de los últimos solteros eliminados, quien vaticinó que Fiama le iba a dar la primera cita a él, "Fiama se va a pelear con su novio, se van a reconciliar y luego Fiama se va a acercar a un chaval".

"Todo se ha cumplido. Coño, tío, ¿tanta puntería tiene para acertarlo todo? ¿Qué es, Rappel?", cuestionó Susana, con sarcasmo, quien explicó a solas que todo habría sido organizado por Álex, novio de Fiama, y Julián. "Pienso que el novio de Fiama la ha liado bastante. Julián me enseño los mensajes del novio de Fiama, diciendo que la cuide, que tenga una cita con ella y también me contó como que él iba a pelear con ella y al final iban a salir los dos juntos", desveló Lewis, uno de los solteros presentes en dicha conversación, frente a las cámaras del programa. "Yo no me creo a Fiama porque creo que ella sí sabía algo de la existencia del pacto", opinó Adelina, a solas, quien no aseguró que estuviera "al 100% segura de que está mintiendo" Fiama al decir que no estaba implicada, durante su conversación con Susana, quien acudió a su encuentro para explicarle sus sospechas ante un posible montaje.

"La persona con la que me iba a casar me ha fallado"

Fiama se quita el anillo de compromiso de Álex en 'La isla de las tentaciones'

"No lo sabía ni yo", declaró Fiama, en medio de la discusión. "Encima, gracias a que él me falla, la gente piensa que soy falsa o que yo tengo algo guionizado. Me estaba viniendo de todas partes sin yo tener idea de nada", protestó ante las cámaras la participante, quien tuvo que escuchar a Susana afirmar que "confío en Julián porque todo lo que me ha dicho que iba a pasar ha ido pasando", lo que acabó desatando sus lágrimas. "Necesito saber si de verdad está relacionado con Álex, porque no tengo ni puta idea de nada", reconoció Rodríguez, antes de reprocharle a su compañera que, en lugar de apoyarla y dudar de su implicación, destaran "una guerra contra mí".

"Yo, personalmente, no me la creo, pienso que es una cosa de los dos", opinó Susana, ante las cámaras, cuya marcha acabó desencadenando que Fiama comenzara a preparar su maleta. "Estoy quedando como una falsa de mierda cuando lo único que quiero es hacer las cosas bien. Estoy harta", protestó Rodríguez, entre lágrimas, tras lo cual señaló que "ya no sé hasta qué punto Álex es sincero conmigo". "Sé que si Susana habla, es por algo, no es nada cizañera", opinó Fiama, quien pudo compartir su frustración con Fani y Rubén. "¿Qué coño ha hecho Alejandro? La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?", estalló Rodríguez, tras lo cual optó por romper la foto de su pareja. "No tengo nada más que hablar con Alejandro. Me la has liado, me has intentado ningunear, has intentado estropear mi relación con mis compañeras, que te den por el culo", soltó Fiama, quien acabó quitándose el anillo, sin dejar de llorar. Unas imágenes que el programa ya adelantó que podría ver su pareja en la próxima hoguera y que podrían vaticinar un nuevo abandono de la aventura.

"Siempre trata de apoderarse de la historia"

El estallido de Fiama no conmovió en absoluto a Susana y Adelina, quienes decidieron ignorarla ante el desconcierto de Fani. "No voy a entrar en su circo", aseguró la primera, tras lo cual su compañera apuntó al hecho de que era evidente la implicación de Fiama en el supuesto montaje. "Es la única que ha discutido con todo el puto mundo, que se ha hecho la víctima por todas las putas cosas", criticó Adelina, ante lo que Fani les recordó que "ahora mismo está hecha polvo", algo ante lo que sus compañeras se mostraron incrédulas. "Echa polvo entiendo que lo estés tú; pero ella, no", respondió Adelina, tras lo cual Susana señaló que era el "momento" de Fani tras la despedida de su pareja "y eso le revienta" a Fiama. "Siempre trata de apoderarse de la historia y que gire en torno a ella", criticó Molina.