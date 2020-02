Ismael, al ver la noche de sexo de Andrea y Óscar en 'La isla de las tentaciones': "La traición tiene nombre"

La noche del martes 4 de febrero, Cuatro emitió la octava entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes acudieron a una nueva hoguera, donde Ismael Nicolás pudo ver cómo Andrea Gasca llegaba hasta el final con Óscar y ambos mantenían relaciones bajo las sábanas. Todo ello después de que Nicolás y Gasca intercambiaran mensajes de reproches en los que la participante aseguraba sentirse traicionada por él.

Ismael recibe el apoyo de sus compañeros tras ver imágenes de Andrea y Óscar en 'La isla de las tentaciones'

"Esta noche necesito más que nunca ver las imágenes, ver la realidad", reconoció Ismael, cuando Mónica Naranjo le preguntó al respecto antes de ver más vídeos de su pareja. "Si alguien ha decepcionado a alguien, ha sido ella a mí", añadió el participante, al recordar el mensaje de su pareja, tras lo cual señaló que "he sido respetuoso en la medida de lo posible". "He empezado a dar vueltas a la cabeza", confesó Ismael, antes de apuntar incluso a la posibilidad de que había comenzado a culparse de la situación.

El participante pudo ver cómo su pareja disfrutaba de una fiesta en la que incluso bromeó con el "miembro" de Óscar. "Sinceramente, en este vídeo no la veo feliz. La veo de fiesta, diciendo tonterías y dejando mucho que desear con sus palabras. Siento pena cuando la veo", declaró Ismael, antes de ver imágenes de la noche de sexo que habían protagonizado Gasca y Óscar. "Creo que, en mi relación, la decepción y la traición tiene nombre y se llama Andrea", zanjó Nicolás, quien pudo ver el entusiasmo de su pareja tras la noche que había pasado con el soltero, donde opinó que la relación con Ismael estaba muerta por la convivencia.

"No me amaba"

"Estaba muerto por su parte, pero me doy cuenta de que es porque no me amaba", opinó Ismael, quien achacó a raíz de eso el hecho de que, para Andrea, "igual ese deseo, esa tensión sexual, no existen". "Me llevo que yo soy más duro que todo lo que me pueda pasar, que no hay nada que pueda conmigo", declaró Ismael, a la hora de valorar lo que estaba viendo de su pareja en las hogueras. "Se trata de que una relación hay que cuidarla día a día e igual nosotros hay ciertas cosas que hemos descuidado en pareja", valoró el participante, quien aseguró que "siempre he intentado ser detallista, he intentado amarla y cuidarla". "Al final esto me sirve de lección de vida. Un día llegará alguien que me respete, que me valore y que se entregue al 100% como yo me estaba entregando", concluyó Ismael.