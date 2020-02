Christofer, primer participante en abandonar 'La isla de las tentaciones' tras reencontrarse con Fani

El martes 4 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que Christofer Guzmán y Fani Carbajo vivieron su primer reencuentro después de que arrancase la aventura. Una reunión que comenzó sin saludo alguno entre ellos y que acabó con máxima tensión, hasta el punto de que el participante optó por abandonar el programa, convirtiéndose en el primero en dejar el paraíso por voluntad propia.

Christofer cuenta a sus compañeros de 'La isla de las tentaciones' su encuentro con Fani

"Gracias por tu valentía, por tu honestidad. Gracias por todo", le dedicó Mónica Naranjo, después de que Christofer anunciara en la hoguera de la confrontación su decisión de abandonar la isla solo. "Para una persona que encuentra como yo, que la ha respetado, que la ha tratado como una reina, lo tira todo por la borda y lo desperdicia", criticó el participante ante las cámaras, tras retirarse del set sin apenas mirar a Fani ni dedicarle palabras de despedida. "Verle como se ha ido y que ni siquiera me ha dado un abrazo, me ha dolido", reconoció Carbajo, quien sin embargo admitió que "entiendo su dolor".

"Me da pena, porque son muchos años, pero me va a venir bien a mí y a él", declaró Fani, al ver rota su relación, tras lo cual afirmó ante la presentadora que "no voy a dejar que nadie dirija mi vida ni me diga lo que tengo o no que hacer". "Me da pena que mi relación haya acabado de esta manera, porque no creo que me lo merezca. No me salen ni lágrimas", reconoció Christofer, por su parte, antes de marcar un punto final en la relación. "A partir de ahora, Fani por su lado y yo por el mío", añadió el participante, quien tuvo la oportunidad de regresar a la villa para recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros y las solteras que los acompañaban.

"No puedo perdonarla nunca"

Christofer se despide de sus compañeros en 'La isla de las tentaciones'

"Todo lo mal que podía haber ido, ha ido", declaró Christofer al ser recibido por sus compañeros, ante quienes relató el encuentro con su expareja, momento en el que destacó su "frialdad" y el hecho de que Fani "no se arrepiente de nada". "Me sorprendió que lo vi muy fuerte. Me reconforta", opinó Gonzalo ante las cámaras. "He visto imágenes que no había visto. Pero mientras, mostraba una indiferencia... y se reía", contó Christofer, ante la incredulidad de los presentes. "¿Cómo una persona puede haber hecho ese daño a alguien que ha estado con ella siete años?", cuestionó Montoya, a solas, quien se fundió en un sentido abrazo con Christofer en su despedida.

"Os espero fuera y con muchas ganas", declaró el participante, abrazando a sus emocionados compañeros y a las solteras de la villa. "Después de todo esto, la indiferencia, su actitud, no puedo perdonarla nunca", reconoció Guzmán, quien deseó a los presentes "pasadlo bien y disfrutad". "Entiendo que se haya querido ir. Ha aguantado hasta el último momento", alabó Álex, mientras que José declaró que se alegraba por su compañero "porque le ha ayudado a abrir los ojos, pero por otro lado hay un dolor muy grande que tiene que aceptar y superar de la mejor manera posible". "Se ha acabado un ciclo en mi vida, aquí y fuera. Empiezo uno nuevo", anunció Christofer, tras su despedida, en la que Gonzalo apostó por que encontraría "una persona que lo valore".