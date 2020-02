Andreína, Mimi, Geniris, Dayanel y Antonio, últimos solteros eliminados en 'La isla de las tentaciones'

La noche del jueves 6 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que los concursantes no solo enfrentaron su última hoguera antes de reencontrarse con sus respectivas parejas, sino que también tuvieron la oportunidad de escoger con qué soltero querían pasar su último día en el paraíso. Una decisión por la que Andreína, Mimi, Geniris, Dayanel y Antonio fueron las últimas tentaciones en abandonar el programa ante la recta final.

Andreína, Mimi, Geniris, Dayanel y Antonio, últimos eliminados en 'La isla de las tentaciones'

En el caso de los chicos, Gonzalo Montoya se decantó por escoger a Katerina; Álex Bueno, a Jenny; José Sánchez, a Lourdes; mientras que Ismael Nicolás escogió pasar su último día con Andrea. Una lista que dejó fuera a Andreína, Mimi y Geniris, quien fue la otra elegida que hizo dudar a Jose. "Estaba entre Geniris y Lourdes, pero creo que Lourdes me va a ayudar a ver realmente si la tentación puede más que los sentimientos", declaró el participante.

En cuanto a Mimi y Andreína, ambas habían mantenido una estrecha relación con Ismael, quien señaló que "al final no hubo conexión ni afinidad". "Sentí que, como amigos, lo que queráis. Simplemente gracias por compartir esos momentos conmigo. Ha sido un placer", declaró el participante. "Me voy contenta de haber compartido y como amigos creo que podríamos estar. Gracias a ustedes, a las chicas, porque hemos hecho un team fabuloso", declaró Andreína en su despedida, tras la cual Mimi reconoció estar "muy feliz de haberos conocido a todos, porque cada uno me aporta una cosa distinta".

Un "máster en crecimiento personal"

"Me voy llena de alegría. Me hubiera encantado pasar 24 horas con cualquiera de ellos, porque son increíbles. Que sean felices", manifestó por su parte Geniris, quien definió su paso por el programa como un "máster en crecimiento personal". "He aprendido a no ser celosa, a que si amas a una persona, lo haces incondicionalmente y te dejas de tonterías", declaró por su parte Mimi. En cuanto a la despedida de Dayanel y Antonio, fue más breve, después de que vieran como Susana escogía a Lewis; Fani, a Rubén; Andrea, a Óscar; Adelina, a Jusseth y Fiama, a Joy. "Tengo que darle las gracias a todos por haberme dejado vivir esta experiencia con ellos. Pienso que, aparte, me llevo familia", declaro Dayanel, mientras que Antonio también se mostró agradecido "y satisfecho". "Me han dado un trato exquisito y vamos a seguir viviendo momentos juntos, fuera", añadió el soltero, antes de decir adiós a las participantes y sus compañeros.