Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' dio el pistoletazo de salida la noche del jueves 20 de junio, con los concursantes de 'Supervivientes 2024' en plató para abordar los cabos sueltos de su edición en medio de los saltos desde el helicóptero de los diez concursantes de la nueva edición. Entre ellos, Ángel Cristo Jr. quien, al comienzo de la cita, recordó con cierto humor la escapada por la que fue expulsado de forma disciplinaria.

Ángel Cristo habla con Jorge Javier sobre su fuga en 'Supervivientes 2024'

El programa abordótras iniciar el reality muy unidos, momento en el que, tras dejar las cosas en el aire, Cristo confesó sentir "un poco de nostalgia al ver a todos los concursantes aquí". "Me hubiera encantado llegar a la final.", lanzó el exconcursante, despertando risas y aplausos entre algunos de los presentes.

"Con su café ilimitado", bromeó Aurah, sobre la comentada escapada a solas de Cristo por toda la isla, fuera del perímetro de seguridad, mientras se escuchaba a Carmen Borrego señalar el hecho de que Cristo se hubiera quedado "con las ganas de saltarse más normas". "A mí cuando me lo contaron decían: '¡Pero que se ha escapado! ¡Que hemos estado cuatro horas buscándolo!'", recordó Vázquez, ante lo que Cristo aprovechó para "aclarar que cuando dije que me dejé encontrar, no fue por chulería".

"Sí que sentí angustia"

El madrileño explicó las razones tras dichas palabras: "Fue porque pensé en Ana. Dije: 'Va a pensar que me he muerto, que me he ahogado. Tendré que aparecer'". "Yo no he hablado contigo de esto. ¿En algún momento llegaste a tener como angustia de ver un sitio así?", planteó entonces el presentador. "La verdad es que en la selva profunda, aunque es una isla, había bichos que no se veían en la playa, nunca mejor dicho", bromeó Cristo, entre risas, con un guiño a sus compañeros, tras lo cual admitió que "la verdad es que sí, en un momento dado sí que sentí angustia".