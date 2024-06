Aluvión de críticas contra '¡De viernes!' por su exagerado despliegue para recibir a Ángel Cristo

Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras su salida de 'Supervivientes 2024', Ángel Cristo Jr. ya ha pasado por '¡De viernes!' dos veces. Se ha convertido en uno de los personajes estrella de Telecinco a pesar de haber sido eliminado disciplinariamente del concurso de supervivencia tras haberse salido del perímetro de seguridad. Además, cabe recordar que durante la última gala que el hijo de Bárbara Rey protagonizó desde Honduras, difundió un desagradable discurso machista que también se ha pasado por alto en Mediaset.

Recibimiento a Ángel Cristo en '¡De viernes!'

La llegada de Cristo al plató del programa presentado por Beatriz Archidona Santi Acosta , fue "épica".. "Gracias por el recibimiento. Nunca me imaginé algo así", dijo nada más entrar.. El núcleo familiar de su familia está irreparablemente roto y así lo ha dado a conocer, en el mismo programa en el que, meses antes, comenzó todo.

En las redes sociales, la gente no ha ocultado su indignación con el trato que Ángel Cristo está recibiendo por parte de Mediaset. El público no entiende como, pese a haber sido expulsado disciplinariamente y haber hecho comentarios tan desafortunados, se le sigue dando voz en la cadena.

A quien se le ha ocurrido esta mierda? https://t.co/BWB2IzVlrK — MarioG (@MarioG_91) June 7, 2024

Esto es tan pero tan lamentable ???? https://t.co/BgBasorXkI — Miss Darkness (@GHDarkness) June 7, 2024

Así reciben en #DeViernes a Ángel Cristo para que siga machacando a su madre y su hermana.



Pero que quede claro que Telecinco es una TV BLANCA Y FAMILIAR ????



Qué opináis!!? pic.twitter.com/sE21gpP3TE — • TodoSalseO • ??????????? (@TodoSalseos) June 7, 2024

Mira que me comí el concurso insolente de Ángel Cristo muy ricamente, pero no compro el circo que monta fuera y mucho menos el peloteo ridículo que le hacen en 'De Liendres'. #DeViernespic.twitter.com/stgaet8M4P — Miss Kokoro (@KokoroMiss) June 7, 2024

Sofía Cristo no está invitada a la boda

Cuando Ana Illas entró en el plató de '¡De viernes!', Beatriz Archidona aprovechó que la pareja se encontraba junta para preguntarles por sus planes de boda. Ambos se mostraron muy ilusionados ante esa decisión y la nueva etapa que les espera. Sin embargo, cuando se les preguntó por Sofía Cristo, Ángel Cristo no dudó. "Yo quiero que a mi boda venga gente que me haga feliz (...) Lo siento, pero no va a estar en mi boda", confirmó. Además, aseguró que "cuando mire a todos los invitados quiero sentirme cómodo", dando a entender que la presencia de su hermana le incomodaría.