Por Beatriz Prieto |

Han pasado más de cinco meses desde que, en plena grabación de 'Tu cara me suena 11', Àngel Llàcer comunicó su baja del talent de Antena 3 tras infectarse con la bacteria Shigella en un viaje a Vietnam. Aunque en un principio parecía algo temporal, finalmente el catalán ya no volvió al plató y, de hecho, estuvo a punto de perder la vida. Una delicada situación de la que Llàcer pudo hablar en su primera aparición televisiva desde entonces, en el programa 'Col·lapse' de TV3, donde se mostró al borde del llanto en varios momentos e incluso contagió al presentador Ricard Ustrell.

Àngel Llàcer muestra sus cicatrices en 'Col·lapse'

La infección de Llàcer provocó que sufriera una fascitis necrotizante, por la que. "El gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y, si entraba en un órgano vital... se acabó. Es una bacteria que se come el cuerpo.", recordó el presentador, a quien le detectaron un daño de un 30% en el gemelo, en su primera operación.

La situación llegó hasta el punto de que Llàcer tuvo que despedirse de sus seres queridos "por si acaso, o sea, no pensaba al cien por cien que me moriría". "A mí, lo único que me sabía mal al morir, y lo digo de verdad, era dejaros a todos ustedes", comentó incluso el catalán, con cierto humor en medio de la emoción. De hecho, al hablar de los mensajes que había recibido, el juez confesó que "me vi sobrepasado por el amor y el amor fue lo que realmente me hizo salir adelante". "Me di cuenta de que había mucha gente que me amaba", añadió Llàcer.

????? @AngelLlacer: "Em van dir que, de l'operació, o en sortia sense cama o no en sortia."



L'actor va estar entre la vida i la mort per un bacteri que va agafar al Vietnam.



? #Col·lapse3Cat pic.twitter.com/PFidkWaonq — 3Cat (@som3cat) September 22, 2024

Duras secuelas

"He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", confesó Llàcer, al abordar las secuelas de este varapalo. El catalán se animó a mostrar las grandes cicatrices que tiene en la pierna derecha por sus intervenciones y dio las gracias a los fisioterapeutas que lo están ayudando con la rehabilitación. Un duro proceso en el que, en los primeros días, el presentador necesitó ayuda hasta para poder moverse en la cama, y que ahora comienza a dejar atrás con la vista puesta en sus próximos proyectos: la dirección y producción de 'Soc i seré', un nuevo concurso de TV3 que él mismo presentará, al igual que su regreso a 'Tu cara me suena'.