'Tu cara me suena 11' da la bienvenida a Santiago Segura como sustituto definitivo de Àngel Llàcer

Tres semanas después de que adelantáramos en exclusiva en FormulaTV la incorporación de Santiago Segura como sustituto de Àngel Llàcer en el jurado de 'Tu cara me suena 11', el actor y director se estrenó en la silla del presidente en la gala 9, la noche del viernes 7 de junio. Fue entonces cuando el programa le dio la bienvenida, al igual que Manel Fuentes aclaró cuánto tiempo iba a estar presente en el concurso.

, que se está recuperando", anunció el presentador, después de presentar una noche más a los compañeros del catalán, ausente a causa de una grave infección intestinal por la que recibió el alta a finales de mayo tras pasar incluso por la UCI., dedicó Fuentes, para después anunciar que "por fin tenemos a la persona que va a sustituir a Àngel todo lo que queda de temporada".

"Y puedo decir, con todo el suspense del mundo, que es la persona que más veces, concursando, ha salido en este programa. Es alguien que ha sido concursante, invitado, jurado, incluso Papá Noel...", anunció el presentador, antes de dar paso a Segura, quien estaría en el programa "hasta que termine la temporada, ocupando la cuarta silla de la mesa". "Estoy feliz. El mismo jurado, el mismo presentador, el mejor público de la televisión, los bailarines... es como volver a casa", aseguró el recién llegado.

"¿Qué vienes, en plan 'amiguetil' o en plan cañero?", preguntó Fuentes. "Ellos necesitan una figura como yo, alguien que les comprenda. Porque esta gente es jurado. Pero yo he sido concursante, he estado ahí", contestó Segura, tras lo cual procedió a ocupar la cuarta silla. No obstante, a pesar de ocupar el puesto de Llàcer, el exconcursante se libraba del papel de la "presidencia", que recaerá a partir de ahora en Chenoa. Asimismo, mientras que Carlos Latre y Miryam Benedited ocuparon en ocasiones el papel de Llácer en los ensayos en anteriores programas, en esta ocasión esa tarea recayó sobre Iñigo Asiain, vocal coach de los concursantes, con los que había trabajado hasta ahora solo detrás de las cámaras.