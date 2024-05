Por Joan Centelles Martínez |

La undécima edición de 'Tu cara me suena' ha sufrido durante varias semanas la ausencia de uno de sus rostros más emblemáticos: el de Ángel Llàcer. Tras ser hospitalizado hasta en dos ocasiones por su estado de salud, Llàcer ha recibido el alta y, a través de un post de Instagram, ha relatado la desagradable experiencia por la que llegó a temer por su vida: "Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida".

El jurado de 'Tu Cara Me Suena'

El miembro del jurado del programa de imitaciones. Tras diez días en el hospital, Llàcer recibía el alta y, sintiéndose recuperado, volvió a Barcelona para incorporarse de nuevo a la mesa del jurado. Sin embargo, su esperada vuelta apenas duró una gala.: "Aquí es cuando tuve el susto real", ha manifestado ahora.

En este segundo ingreso hospitalario, a Llàcer le detectaban una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días en la UCI. "Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", ha expresado. "Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación".

En sus declaraciones, Llàcer se deshacía en agradecimientos a los profesionales médicos que le atendieron. "Me salvaron la vida (...) No encuentro las palabras para agradecerles todo lo que les debo (...) No os podré olvidar nunca". También agradecía el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros de la televisión y el teatro durante estas semanas, que no dudaron en llenar la publicación de ánimos tras la noticia de que había recibido el alta hospitalaria. "Como siempre, hay que quedarse con lo positivo de todo, y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas", expresaba Llàcer.

Mira al futuro con esperanza

"Siempre he dicho que mi vida se dividiría en dos temporadas, la primera hasta los cincuenta años y la segunda a partir de ahí. Justo este año he cumplido los cincuenta, o sea que mi segunda temporada ha empezado de lo más fuerte: con una segunda oportunidad que voy a aprovechar al máximo; ¡os lo aseguro!", decía con entusiasmo y esperanza Llàcer en su post. "Me voy a esforzar para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto en los teatros o en la televisión... Haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener".