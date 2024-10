Àngel Llàcer acaba entre lágrimas en su reaparición en televisión y anuncia que regresará a 'Tu cara me suena'

Por Pablo Fernández Pérez |

Àngel Llàcer es una de las personas más conocidas y queridas del mundo del entretenimiento en España. Lleva haciendo televisión y acompañándonos desde que comenzó su carrera como profesor de interpretación en la primera edición de 'Operación Triunfo', y después, con su programa más mítico: 'Tu cara me suena'. El catalán ha protagonizado grandes y muy divertidos momentos durante mucho tiempo, pero últimamente se echaba en falta su presencia debido a la enfermedad bacteriana que contrajo en el pasado marzo en su viaje a Vietnam.

Àngel Llàcer en 'Y ahora, Sonsoles'

El proceso de curación ha sido muy largo, con subidas y bajadas, pero el actor llegó a tocar fondo cuandoque tenía., comentaba Llàcer. Ya recuperado, ha visitado ' Y ahora, Sonsoles ' para contar su experiencia y celebrar la recuperación que, por fin, ha alcanzado. ". Cuando estuve tan mal, creo que nadie más insistió que vosotros en saber cómo estaba [...] y yo pensaba que", decía el actor al llegar al plató.

"Yo sé que lo peor que hay para unos padres es perder a su hijo. Yo les decía que soy mayor, que tengo 50 años, que he vivido muchas cosas", contaba Llàcer sobre el proceso de despedida. "Yo me iba feliz, quería que ellos se quedaran con esa sensación", recordaba. "A mis amigos les dije que se quisieran. Yo no estaré, y a mí dejadme, pero quereos", decía el showman, emocionando mucho a las colaboradoras del programa de Sonsoles Ónega. El presentador reconocía que "ha aprendido a caminar": "Ahora hablo con las personas, me doy el tiempo de estar con una persona, de hablar".

A su vez, Llàcer ha contado que se ha dado cuenta de lo mucho que le quiere la gente, algo que no se esperaba. "Yo pensaba que no, porque me he pasado la vida trabajando y creía que no me había dedicado lo suficiente a mis amigos", afirmaba. "Me he quedado impactado por el amor que recibía de las personas que me conocían y de las personas que no me conocían", confesaba el jurado de 'Tu cara me suena', programa al que ha confirmado que volverá en la siguiente temporada.

Como cantos de sirena

Àngel Llàcer definió la sensación de tener la muerte siempre al lado como "cantos de sirena". Según comentó, él tuvo una premonición que le dijo que iba a morir la misma semana de la operación. "Cuando llega el viernes y me operan, se me pone la muerte en el hombro y todo el rato me va diciendo que me fuera con ella, que todo iba a estar bien", contaba el catalán. "El viernes yo dije: esto no está, esto no ha acabado, lo noto. Y el domingo llegó la operación heavy", añadió.