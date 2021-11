A través de la publicación de su libro "Por si las voces vuelven", Ángel Martín ha desvelado uno de los episodios más complicados de su vida. El cómico, muy conocido desde que se pusiera al frente de 'Sé lo que hicisteis...', fue ingresado en junio de 2017 en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid por un brote psicótico a causa del exceso de consumo de alcohol, éxtasis y marihuana, lo que le generó alucinaciones en donde hablaba con la muerte, viajaba a través del tiempo y montaba en nave especial.

Una publicación en redes sociales fue lo que terminó por hacer saltar las alarmas a su círculo más cercano, y es que el barcelonés felicitó públicamente a su pareja por el estreno de "Wonder Woman" para, más tarde, llenarle la casa de regalos. Su pareja, que no tenía ninguna involucración con la película de Gal Gadot, decidió acompañarlo al hospital. "Mis amigos más cercanos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta. Y menos si encima eres cómico", explica Martín.

Ángel Martín en 'Dar cera, pulir #0'

El presentador cuenta en una entrevista para El Mundo cómo hasta que no salió del hospital no comenzó a ser consciente de todo lo que le había ocurrido. "Empiezas a intentar entender por qué el mundo es distinto a como era cuando entraste. Ya estás bajo tratamiento y empiezas a investigar qué cojones ha pasado. Es una movida muy tocha como para poder resumirla, pero básicamente yo pierdo la noción del mundo real", relata.

"Del hospital sales en la mierda, en la oscuridad absoluta, y sin saber qué hacer ni por dónde empezar. El proceso lleva años y es probable que a día de hoy siga en ese proceso", explica en base a la recuperación. "Puede que dentro de seis meses, un año, dos o tres encuentre pistas nuevas y tenga la sensación de que ya estoy totalmente recuperado". Además, asegura que salió del hospital mucho peor que como entró después de esos 14 días de ingreso y que no es hasta 2020 cuando comenzó a encontrarse bien.

La locura, lo mejor de su vida

Ángel Martín revela en el libro que la locura es lo mejor que le ha pasado en la vida, ya que le supuso "una reconstrucción brutal a nivel personal que me ha permitido aparcar las cosas de mí mismo que eran una mierda como un templo". Además, afirma que no tiene miedo de que vuelva a pasarle, puesto que "algunas de las cosas que viví cuando estuve loco sí las echo de menos", y es que "es mucho mejor ir en una nave que no ir en una nave. Es mejor viajar a través del espacio que no hacerlo".

Ángel Martín en la presentación de 'WifiLeaks'

"Para mí todo era genial, lo complicado era salir porque despertar es una mierda. La locura no fue lo terrible, lo terrible fue lo de 'vamos a bajarle los diferenciales de estar loco a este'", confirma el presentador, quien asegura que nunca temió por su vida, dado que no tuvo pensamientos suicidas. "Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó, pero tengo amigos que han fumado como hijos de puta y se han drogado mucho más que yo y no han acabado ingresados nunca".