Por Alejandro Rodera |

La jubilación de Pedro Piqueras ha desatado un nuevo orden en 'Informativos Telecinco' y ha disuelto algunas de las parejas más consolidadas de la pequeña pantalla: Ángeles Blanco ha dejado atrás a José Ribagorda en el fin de semana para copresentar la edición de mediodía de lunes a viernes junto a Isabel Jiménez, que, a su vez, ha dicho adiós a su longeva conexión con David Cantero. "Creo que todos tenemos esa sensación agridulce de despedidas, de dejar atrás muchas cosas... Cantero y yo hemos estado juntos trece años y nos queremos, pasábamos más tiempo juntos que con la familia. Por esa parte es una pena, pero es verdad que tenemos muchas ganas de afrontar esta etapa porque dos mujeres al frente del informativo de las 15:00 va a ser la bomba, y le va a dar una personalidad muy chula al informativo", explica Jiménez, que nos atiende junto a otros medios.

Ángeles Blanco e Isabel Jiménez

Competencia directa

"La salida de Pedro. Desde hace tiempo teníamos asumido lo que iba a significar,", añade la periodista andaluza, que desde la semana pasada no solo tiene nueva compañera, sino también un nuevo entorno de trabajo. "y contar las cosas de otra manera, con un apoyo visual muy grande". A ese entusiasmo se suma Blanco, que afronta con ganas los desafíos inherentes al nuevo plató: "Es motivador e ilusionante.. Es un revulsivo para todos nosotros, porque seguimos haciendo información, pero nos obliga a quitarnos las telarañas que tenemos de tantos años haciendo lo mismo en el mismo escenario.y hay que aprender cosas nuevas".

El cambio de cromos entre ediciones no termina ahí en lo que respecta a Blanco, ya que, además de coliderar 'Informativos Telecinco 15:00', sustituirá a Carlos Franganillo por las noches cuando el Director de Informativos de la cadena decida cubrir noticias sobre el terreno. Por tanto, se dará una inusual coyuntura: Blanco competirá cara a cara con su marido, Vicente Vallés, que actualmente triunfa en ese horario desde Antena 3. "Vicente y yo ya hemos coincidido en muchas ocasiones. Antes era quizá de una manera más esporádica, los viernes cuando no estaba Pedro, y alguna vez hemos comentado en casa, 'Parece que no se enteran. Esto no debe pasar en muchos países y televisiones, que una pareja esté presentando el mismo informativo en diferentes cadenas a la misma hora'. Pero ahora parece que os habéis enterado todos de que, efectivamente, vamos a coincidir", arranca la extremeña.

"Es verdad que Carlos tiene la intención de salir mucho del plató, por lo que estaré los mediodías con Isabel, pero también estaré bastante tiempo a las 21:00. Lo único que tengo que decir es que tiemble... que tiemble", comenta, entre risas, mientras reflexiona también sobre cómo ha afectado este reajuste laboral en su vida personal: "Para mí supone tener una vida normal. Tengo un hijo de once años que nació cuando yo estaba en el fin de semana, y cuando digo esto la gente me mira como si fuera algo marciano, pero es que yo no he ido al cine con mi hijo un domingo por la tarde. Los cumpleaños de los niños y los de los familiares... Eso no sé lo que es. Tengo un poco de vértigo, a ver si ahora no me gusta cuando esté con la familia y digo, '¡Qué horror!'".

¿Cambio de ciclo?

Más allá de la anecdótica coincidencia entre Blanco y Vallés, el foco de la veterana presentadora está puesto en darle la vuelta a la situación que atraviesa su cadena. "En televisión hay ciclos. Hubo una vez en la que Vicente perdía y nosotros ganábamos, y cuando yo coincidía con él, le ganábamos también. Y ahora hay otro ciclo, que es algo normal y hay que reinventarse y salir de nuevo, pero este es el principio del fin. Comentaremos las audiencias dentro de poco, pero al revés".

Eso sí, tanto Blanco como Jiménez son conscientes de que se enfrentan a un viaje largo, ya que las audiencias no se doblegan de la noche a la mañana. "Es una travesía de la que esperamos salir pronto, pero lo llevamos con naturalidad, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo mismo que cuando se ganaba. Tenemos el mismo equipo y redacción, trabajamos igual, o incluso mejor ahora que viene todo esto y estamos muy motivados, pero es lo que toca. También importa mucho toda la línea de la cadena: los arrastres, los no arrastres... En media hora tienes que ser un cohete para subir la audiencia más de tres puntos. Al final juegas con los elementos que juegas y todo es muy circunstancial", sentencia Jiménez.