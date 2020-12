Angelica Ross, protagonista de 'Pose', fan de 'Veneno': "Es la serie más especial que he visto en mi vida"

El 19 de noviembre de 2020, HBO Max estrenó en Estados Unidos y Latinoamérica la aclamada serie española 'Veneno', a través de la cual los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo plasmaron la vida de Cristina Ortega basándose en la biografía escrita por Valeria Vegas. Una producción de Atresmedia que parece estar despegando entre el público al otro lado del charco, donde se está ganando numerosos fans, como es el caso de Angelica Ross, una de las protagonistas de 'Pose'.

Angelica Ross, emocionada al hablar de 'Veneno' en un vídeo publicado en Twitter

La intérprete decidió publicar un vídeo en su cuenta personal de Twitter, en el que explicaba las increíbles sensaciones que le había provocado tan solo el primer episodio. "Acabo de ver el primer episodio de 'Veneno', estoy a punto de ver el segundo. Si esta no es la serie más especial que he visto en mi vida...", confesaba Ross, emocionada, en un vídeo en cuyo tuit destacaba que la serie era "muy buena", entre múltiples exclamaciones. "Es tan bonita. He llorado en una escena que era feliz, no triste, y la forma en la que lo he hecho, el modo en el que las lágrimas resbalaban por mi cara...", reconocía la actriz, incapaz de terminar la frase, conmovida, a punto de llorar.

"Esta historia es tan especial. Es literalmente lo mejor que he visto en mi vida", alabó Angelica, quien confesó haber vuelto a ver el primer episodio e incluso compartió sus impresiones sobre algunos momentos de la serie, de cuyos episodios siguió disfrutando, enganchada. "Los ojos se me han humedecido al instante en el segundo en el que Cristina mira a Valeria y le pregunta: '¿y tú? ¿Cuándo empiezas?'", escribía la estadounidense, cuyo vídeo llegó a Javier Ambrossi. "¡Oh, dios mío, Angelica! Qué honor. Tu trabajo es tan inspirador para nosotros, así que no podemos agradecer lo suficiente tus amables palabras. Gracias por compartir nuestra querida serie con el mundo", escribió el director, a quien Ross elogió señalando que la producción "no solo está bien hecha, es una clase magistral de narración".

Fuente de alabanzas

Además de Angelica Ross, han sido muchos los espectadores que ya han disfrutado y se han enganchado a 'Veneno' fuera de las fronteras españolas y han compartido sus impresiones. De hecho, la guionista y directora de 'Pose', Janet Mock, también compartió un mensaje sobre la ficción a finales de noviembre, en el que alababa "el corazón, el humor, todo de esta serie", e incluso RuPaul compartió en su cuenta oficial el tráiler de la serie, para sorpresa y gratitud de Ambrossi. Pruebas de la buena acogida que la serie protagonizada por Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres está teniendo en otros países desde su debut y que siguen al éxito que ha cosechado en España. Una fama por la que ya ha recibido varios galardones, como el Ondas 2020 de las tres actrices protagonistas o el Premio Iris de la Crítica 2020 que ha obtenido la producción, además de dos nominaciones en los Premios Forqué 2021.