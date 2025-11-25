Antena 3 arranca el rodaje de 'A la deriva' y completa el elenco liderado por Paula Echevarría

Por Alejandro Rodera |

Atresmedia ha puesto en marcha el rodaje de su nueva serie original destinada al prime time de Antena 3: 'A la deriva'. Tras anunciarse en un evento de novedades en septiembre, el drama ha arrancado sus grabaciones en Canarias con Paula Echevarría como principal protagonista. Además, el grupo de comunicación ha anunciado el amplio elenco de actores y actrices que compartirá cartel con la actriz de 'Velvet', que ya se desplazó al archipiélago previamente para filmar 'Camino a Arcadia'.

Los dos intérpretes que completan el triángulo protagonista son Daniel Grao y Michel Noher, a quienes podemos ver junto a Echevarría en la primera imagen oficial del proyecto. De este modo, Atresmedia vuelve a colaborar con Grao, que participó en la triunfal 'Ángela' y encabezó 'Perdida'. Por su parte, Noher ha brillado principalmente en Movistar Plus+ en las tres temporadas de 'La Unidad', aunque también tuvo un rol secundario en 'Si lo hubiera sabido', de Netflix.

Daniel Grao vuelve a Atresmedia tras el éxito de 'Ángela'

El resto del reparto está formado por Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, David Castillo, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González y Cristian Valencia, entre otros. Se trata, por tanto, de una apuesta coral, que entrelaza las vidas de numerosos personajes a partir de los guiones firmados por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, que serán llevados a la pantalla por los directores Humberto Miró y Menna Fité.

Michel Noher salta de 'La Unidad' a 'A la deriva'

¿De qué va 'A la deriva'?

La producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia, que también se rodará en Madrid,. Su ambientación principal será Bastuel, un pueblo pesquero que a comienzos de los años setenta sufrió un duro revés:

Todos los tripulantes desaparecieron sin dejar rastro y las familias del pueblo tuvieron que rehacer sus vidas. Dos años después de la tragedia, la protagonista, Julia (Echevarría), esposa de Héctor (Grao), capitán del barco, ha encontrado el amor en Tristán (Noher), pero todo cambia cuando cinco de los pescadores desaparecidos irrumpen repentinamente.